Baseball, New Rimini sabato a Godo: ultimo atto della prima fase

La squadra riminese ha motivazioni forti, poiché questi risultati contro le dirette rivali – e Godo la è – faranno classifica nella successiva fase

Ultima trasferta relativa alla prima fase, per New Rimini, che sarà chiamato in causa domani, sabato 5,

sul diamante “Casadio” di Godo (playball alle 15 e alle 20). Già consapevole che nel suo prossimo

destino ci sarà la poule salvezza e non i playoff, la squadra riminese ha comunque motivazioni forti,

poiché questi risultati contro le dirette rivali – e Godo la è – faranno classifica nella successiva fase, dove New Rimini, Godo e Falcons Torre Pedrera, più una fra Athletics Bologna, Fiorentina e Modena, dal 19 luglio dovranno vedersela con Oltretorrente Parma, Poviglio e Paternò.





Tornando ai match di domani, la formazione allenata da Dorian Castro si porta ancora dietro il dubbio Baccelli, che lamenta sempre un dolore a una mano. Tutti al loro posto gli altri, mentre per quel che riguarda i lanciatori Aiello sarà lo starter di garauno e, con ogni probabilità, Herrera Camejo partirà alla

luce dei riflettori. “Sarà con noi anche il giovane Tarassi”, fa sapere il pitching coach Daniele Del Bianco, che poi aggiunge: “Sono due partite importanti e non solo per il fatto che ci porteremo dietro i risultati. Vogliamo fare bene, ci preme essere compatti in vista della poule salvezza. L’obiettivo playoff è sfumato, ma la stagione è ancora lunga”.

Dando un’occhiata alle statistiche di squadra si nota un sostanziale equilibrio sul monte (2.67 la media

pgl di New Rimini, 2.78 per i ‘ravennati’) e in difesa (36 errori i riminesi, 38 gli avversari), mentre nel box di battuta si fanno decisamente preferire Pulzetti e compagni (mb 250 contro il 195 del Godo). Nel

confronto di andata New Rimini centrò la doppietta (11-1 al 7° inning e 5-2, con quest’ultimo mtch che si spalmò su due giorni dopo una prima sospensione per oscurità). L’attuale record dei riminesi è 9-9: Godo si ferma invece a 6-12.