Baseball, pioggia e grandine frenano la rimonta di New Rimini

Modena si aggiudica così anche garadue (4-3 a fine 8°). Il rammarico è di non aver potuto disputare il nono inning, complice un violento temporale

Non è nemmeno fortunato, il New Rimini. Assolutamente. A Modena, dopo aver perso di un punto

garauno, la formazione adriatica si ripete alla luce dei riflettori, incassando un’altra sconfitta col minimo scarto, la quinta stagionale (4-3 il parziale per gli emiliani). E in quest’ultima battuta d’arresto Baccelli e compagni hanno un (grosso) rimpianto in più, quello di non aver potuto disputare il nono inning, complice un violento temporale con pioggia e grandine che ha trasformato il diamante in un impraticabile acquitrino.

Trascorsa la canonica mezz’ora, agli arbitri non è rimasto che omologare il match con il risultato maturato a quel momento. Un vero peccato, poiché New Rimini, dopo aver subìto in avvio la

veemente partenza degli avversari, sembrava aver finalmente trovato la quadra sui rilievi modenesi,

dando vita a un’importante rimonta con due punti al settimo (un pbc di Canuti) e uno all’ottavo (triplo di

Perez Rielo e rimbalzante di Chacon a spingerlo a casa).

Modena, al contrario, dopo le fiammate iniziali su un Herrera Camejo per la prima volta in difficoltà sulla 'collinetta’, in attacco si spegneva clamorosamente, non trovando più nemmeno una valida contro i lanci di Sartini prima e Sosa poi. Insomma, l’inerzia era tutta per la squadra allenata da Dorian Castro, ma gli eventi atmosferici avversi toglievano ai riminesi quella possibilità – concreta, reale – di ribaltare tutto nell’ultimo assalto.

Ora il record di New Rimini è 5-8 e i playoff si sono allontanati non di poco, anche se gli adriatici devono ancora disputare 7 partite di questa fase. La prima, che poi altro non è che la prosecuzione di quella garadue con Godo sospesa per oscurità, andrà in scena mercoledì 18 allo stadio dei Pirati (alle 20, si riparte dalla seconda metà del 6° inning con New Rimini in vantaggio 1-0 ed Herrera Camejo sul monte).



Il tabellino di garadue



MODENA:Vasquez Marrero ss (0/4), Ferri 3b (0/4), Guevara Ducato ec (1/2), Russo ed (1/3), Pompilio

1b (1/3), Angelotti Torres dh (1/2) (Vecchi 0/2), Martinez Rodriguez es (0/3), Cirilli 2b (0/2) (Galli),

Scerrato r (1/2) (Lambertini 0/1).

NEW RIMINI: Pulzetti 3b (0/2) (Cifalinò 0/2), Perez Rielo ec (3/4), Chacon ed (1/3), Baccelli dh (0/4),

Focchi es (0/2), Cortesi ss (0/3) (Perazzini), Ruggeri D. 1b (1/3) (Gabrielli), Canuti 2b (0/3), Signorile r

(0/3).

Successione:New Rimini 000 000 21 = 3 bv 5 e 1. Modena 031 000 00 = 4 bv 5 e 2.

Lanciatori:Almora Escudero (W) rl 6, bvc 3, bb 1, so 7, pgl 0; Paltrinieri (r) rl 1, bvc 1, bb 1, so 0, pgl 1;

Calero Gamez (sa) rl 1, bvc 1, bb 0, so 0, pgl 1; Herrera Camejo (L) rl 3, bvc 5, bb 1, so 2, pgl 4; Sartini

(r) rl 3, bvc 0, bb 1, so 2, pgl 0; Sosa Silva (rf) rl 2, bvc 0, bb 1, so 2, pgl 0.

Note: tripli di Guevara Ducato e Perez Rielo.