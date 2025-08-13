Baseball, quarti playoff: per San Marino hurrà in rimonta (5-7)

In gara2 a Grosseto il successo dei titani matura nella parte centrale di gara, soprattutto in un sesto inning

BBC GROSSETO – SAN MARINO 5-7

Con una gran rimonta, il San Marino Baseball si aggiudica anche gara2 allo Jannella di Grosseto e si porta sul 2-0 nella serie col Bbc. Il 5-7 finale matura nella parte centrale di gara, soprattutto in un sesto inning in cui arriva il pareggio sulla valida di Celli e in cui Diaz spara il fuoricampo da tre punti del 3-6, il sue secondo in due serate. Nel finale, è Luca Di Raffaele a gestire alla grande le operazioni sul monte di lancio e a traghettare la squadra verso la vittoria.

LA CRONACA. È la gara dei lanciatori Afi e a salire sul monte sono Nicola Garbella e Angelo Palumbo. Nel primo terzo di gara la squadra va spesso in difficoltà, ma non affonda e questo si rivelerà, alla lunga, fondamentale.

Al 1° inning il Bbc va in vantaggio. Giovanni Garbella, leadoff, è colpito, viene spinto in seconda dal singolo di Herrera e in terza da quello di Profar. Con le basi piene, Martini è eliminato al piatto, mentre la rimbalzante di Deotto provoca l’eliminazione in prima ma anche il vantaggio grossetano (1-0). Al 2° la squadra di casa guadagna due basi ball, ma non produce punti.

Al 3°, invece, le segnature arrivano. Si giunge, nuovamente, a una situazione di basi piene e zero out (Herrera colpito, singolo di Profar e base a Martini). Sulla rimbalzante di Deotto la difesa va a casa per il primo out, ma un successivo lancio pazzo fa entrare il 2-0, mentre un errore nella stessa azione fa correre a casa anche il 3-0.

L’attacco sammarinese prova a farsi sentire mettendo due uomini in base al 4° (singoli di Angulo ed Helder), ma i punti non arrivano. Il Bbc comincia il suo quarto attacco mettendo per la quarta volta consecutiva un uomo in base a inizio inning. È Chelli, con un doppio, a suonare la carica per i suoi. Situazione piuttosto complicata, anche punto di svolta. Difesa e Palumbo allora reagiscono, si riassestano e chiudono l’inning senza danni.

Al 5° la partita cambia, perché gli uomini di Doriano Bindi cominciano a pungere e a trasformare le occasioni in punti. Con un out, Diaz centra un doppio, Di Fabio è in prima su base ball e il successivo doppio di Batista porta a casa entrambi. San Marino ricuce, con Grosseto ora ‘solo’ sul 3-2. In un amen, torna l’equilibrio.

Nella parte bassa del 5°, il Bbc produce di nuovo una situazione di basi piene e zero out (singolo di Profar, base a Martini ed errore). Complicato uscirne indenni, ma un doppio gioco sulla battuta di Exposito e l’eliminazione in prima di Chelli congelano il punteggio e non permettono agli avversari di allargare il margine.

Al 6° cambia tutto, la partita gira definitivamente. La base ball ad Angulo costa il cambio a Nicola Garbella. Sale Robles, che prima trova l’eliminazione di Helder (L5), poi però colpisce Pieternella e viene toccato dal singolo del pari di Federico Celli. È 3-3, ci sono due uomini in base e Diaz al piatto. E cosa fa Marcos? La spara fuori dalle recinzioni, cambiando in un attimo i destini della partita. Fuoricampo da tre punti per lui e punteggio che diventa di 3-6. Un giro di mazza fondamentale nell’economia della partita.

Al 6° Palumbo viene sostituito da Civit e il neoentrato subisce il fuoricampo di Giovanni Garbella (4-6), poi concede la base a Herrera e viene toccato duro dal doppio di Profar (5-6). Altro cambio sul monte, con pallina affidata a Luca Di Raffaele. Dopo l’iniziale base a Martini, il terzo pitcher della serata sammarinese gioca alla grandissima e chiude l’inning senza ulteriori scossoni.

Al 7°, la squadra riesce a segnare un altro punto grazie al doppio di Pieternella in situazione di uomini agli angoli (5-7) e tutto è nuovamente affidato, questa volta sul +2, a Luca Di Raffaele. La risposta è eccellente. Al 7° il Bbc centra un singolo con Cinelli ma poi arrivano tre eliminazioni veloci. All’8° il solito Profar, autore in serata di un 5/5, arriva fino in terza dopo il singolo (poi lancio pazzo e rimbalzante di Martini), ma non a casa. Infine, il 9° inning, con Di Raffaele a mettere strikeout Franceschelli e Cinelli, poi a far battere in aria Chelli (F4).

È l’ultimo out. Gara2 finisce nelle mani di San Marino, che ora è 2-0 nella serie. Domenica, a Serravalle, gara3.

IL TABELLINO

BBC GROSSETO – SAN MARINO BASEBALL 5-7

SAN MARINO: Batista ed (1/4), Marlin ss (1/4), Proctor r (0/5), Angulo 2b (1/4), Helder (Lo. Di Raffaele) dh (2/4), Pieternella es (2/4), Celli ec (1/5), Diaz 1b (3/4), Di Fabio (Servidei 0/1) 3b (1/1).

BBC: G. Garbella ec/l (1/4), Herrera ss (1/3), Profar 1b (5/5), Martini 3b (0/2), Deotto ed (0/4), Exposito (Franceschelli es 0/1) dh (0/4), Cinelli r (1/3), Chelli es/ec (1/5), Vaglio 2b (0/3).

SAN MARINO: 000 024 100 = 7 bv 12 e 2

BBC: 102 002 000 = 5 bv 9 e 0

LANCIATORI: Palumbo (W) rl 5, bvc 5, bb 5, so 4, pgl 2; Civit (r) rl 0.1, bvc 2, bb 1, so 0, pgl 2; Lu. Di Raffaele (S) rl 3.2, bvc 2, bb 1, so 4, pgl 0; N. Garbella (i) rl 5, bvc 7, bb 2, so 3, pgl 3; Robles (L) rl 2, bvc 3, bb 2, so 1, pgl 4; G. Garbella (f) rl 2, bvc 2, bb 1, so 4, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Diaz (3p. al 6°) e G. Garbella (1p. al 6°); doppi Pieternella (2), Batista, Diaz, Profar e Chelli.