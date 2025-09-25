Baseball, Rimini si ritrova in Final Four di Coppa Italia

A Godo, sabato 4 ottobre, la semifinale è con la formazione friulana del Buttrio. Questo impegno ‘fuori stagione’ finirà per comportare alcune inevitabili defezioni

In maniera abbastanza inaspettata, ma non per questo meno gradita, New Rimini si è ritrovata seconda nel girone G al termine della Poule Salvezza del campionato di serie A di baseball, piazzamento che la qualifica alla Final Four nella quale si assegnerà la Coppa Italia 2025.

Un concentramento che si terrà in un’unica giornata, sabato 4 ottobre, sul diamante di Godo. Inaspettata, dicevamo, poiché la squadra riminese ha staccato il pass grazie alla duplice sconfitta incassata dal Poviglio contro i Falcons Torre Pedrera, risultato che ha permesso a Baccelli e compagni di rimanere a braccetto con i ‘reggiani’ (12-8 il record per entrambe) e di mettere la testa avanti in virtù del miglior rapporto tra punti segnati e punti subìti negli scontri diretti.

New Rimini, attorno alle 14.30, disputerà la seconda semifinale contro i friulani del Buttrio, formazione che ha chiuso al comando il girone F (23-5 l’ottimo bilancio). Nell’altra semifinale, che inizierà invece alle 10.30, la Fiorentina incrocerà le mazze con il Rovigo. Le due vincitrici se la vedranno poi fra loro per mettere le mani sul trofeo (playball attorno alle 18.30), mentre non è contemplata la finalina di consolazione tra le due perdenti per accaparrarsi il terzo posto.

E’ chiaro che questo impegno ‘fuori stagione’ finirà per comportare alcune inevitabili defezioni nel New Rimini e, probabilmente, anche in qualche altra squadra che parteciperà alla Final Four. Nella compagine adriatica non sono più a Rimini da tempo Herrera Camejo e Perez Rielo, così come non potrà esserci Sosa. Tra gli italiani Davide Ruggeri aveva già programmato un intervento al braccio, Romano Pini è volato in Australia e qualcun altro sarà impossibilitato a esserci per motivi di lavoro. Quattro lanciatori – più un altro paio di giovani pitchers – comunque ci sono e l’avventura di Ner Rimini in coppa diventa dunque fattibile.



