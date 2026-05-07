Baseball, San Marino: arriva l'esterno Donovan Antonia

Classe 2003, va a sostituire Eugene Helder, che si è infortunato e purtroppo dovrà rimanere fuori dal diamante per un periodo di tempo lungo

Nuovo arrivo sul Titano in questa prima metà di maggio. Si tratta di Donovan Antonia, interno/esterno classe 2003 nativo di Willemstad, Curaçao. Va a sostituire Eugene Helder, che si è infortunato nel primo turno in battuta di gara1 di sabato scorso col Bbc Grosseto e purtroppo dovrà rimanere fuori dal diamante per un periodo di tempo considerevole.

Antonia, che vestirà la casacca numero 11, ha mosso i primi passi nelle minors americane con l’organizzazione dei Cincinnati Reds. Per lui rookie league con gli Acl Reds tra 2021 e 2023, ma anche singolo A con i Daytona Tortugas nel 2023. Poi, sotto l’organizzazione dei Mets, si muove tra St. Lucie Mets, Fcl Mets e il singolo A avanzato dei Brooklyn Cyclones.

Nel 2025 è stato per la prima volta in Italia con la maglia del Bsc Grosseto, con la quale ha battuto 280 (21/75).

Donovan Antonia sarà a disposizione dello staff tecnico per le due partite di sabato a Collecchio.