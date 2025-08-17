Baseball, San Marino batte il Grosseto: è in semifinale

I titani piazzano un big inning da sei punti al 5° e spaccano in due la partita. Sul monte, il rientrante Lage è autore di una prova eccellente

6-3 in gara3 e 3-0 nella serie. È semifinale per il San Marino Baseball, che nella terza partita col Bbc Grosseto piazza un big inning da 6 punti al 5° e spacca in due la partita. Sul monte, il rientrante Lage è autore di una prova eccellente. In battuta sono 11 le valide di squadra, con 3/4 con un doppio per Marlin.





LA CRONACA. Qualche valida sparsa nei primi inning, ma mai l’uomo in terza, da una parte e dall’altra. Il lavoro dei due partenti, Piñeyro e Lage, è eccellente e gli attacchi non riescono a essere efficaci fino in fondo.

Tutto cambia al 5°, con Marlin a trovare il singolo in apertura e Proctor a spostarlo in seconda con un perfetto bunt di sacrificio. Per Angulo c’è la base intenzionale, mentre Helder piazza il singolo che riempie le basi. Poi ecco il turno che fa girare definitivamente la partita, quello di Pieternella. Piñeyro va avanti nel conto, è a 2 strike e 0 ball, ma il terzo lancio è incontrato benissimo e ne viene fuori una gran valida a sinistra. Un doppio che porta a casa i due punti del 2-0 e fa iniziare il big inning. Poi, in successione, valida del 3-0 di Celli, base a Diaz, base a Di Fabio per il 4-0 automatico e singolo di Batista che vuol dire 6-0. In un amen la partita cambia volto. Arrivano anche un ulteriore singolo di Marlin a riempire le basi con un out, ma poi l’attacco si ferma.

Al 6° il Bbc Grosseto non riesce ad andare in base contro Lage, mentre al 7° trova un singolo con Martini su Leal, ma nulla più. È all’8° che la squadra ospite comincia a produrre punti e si avvicina in maniera significativa. Franceschelli e Vaglio cominciano con due singoli ed entrambi avanzano su un errore della difesa. Giovanni Garbella la spara lontanissimo, ma Pieternella la prende al volo a mette insieme un grande eliminazione, pur se nell’azione arriva il punto grossetano grazie alla volata di sacrificio. Per Herrera c’è la base ball, Vaglio segna su lancio pazzo e il singolo di Martini fa entrare anche il terzo punto. Con due in base, al piatto c’è addirittura il punto del potenziale pari, ma la rimbalzante di Deotto è giocata benissimo da Di Fabio che completa un doppio gioco terza – prima.

Scampato il pericolo, il 6-3 rimane congelato fino alla fine, col 9° inning che scorre abbastanza veloce. Con due out e le basi vuote, Franceschelli trova la sua seconda valida di serata, ma dopo di lui Vaglio è eliminato al piatto. Finisce 6-3, San Marino è in semifinale dove troverà la vincente della serie tra il Bsc Grosseto e Bologna, al momento sul 2-1.

IL TABELLINO

SAN MARINO BASEBALL – BBC GROSSETO 6-3

BBC: G. Garbella ec (1/3), Herrera ss (0/3), Profar 1b (1/3), Martini 3b (3/4), Deotto ed (0/4), Exposito r (0/4), Cinelli dh (0/2), Chelli (Franceschelli 2/2) es (0/1), Vaglio 2b (1/4).

SAN MARINO: Batista ed (2/5), Marlin ss (3/4), Proctor r (0/4), Angulo 2b (2/3), Helder (Lo. Di Raffaele) dh (1/4), Pieternella es (1/4), Celli ec (1/2), Diaz 1b (0/3), Di Fabio 3b (1/4).

BBC: 000 000 030 = 3 bv 8 e 0

SAN MARINO: 000 060 00X = 6 bv 11 e 1

LANCIATORI: Piñeyro (L) rl 4.1, bvc 7, bb 5, so 4, pgl 5; Laurencio (r) rl 1.2, bvc 2, bb 3, so 0, pgl 1; Peñalver (f) rl 2, bvc 2, bb 2, so 1, pgl 0; Lage (W) rl 6, bvc 3, bb 2, so 8, pgl 0; Leal (r) rl 1, bvc 1, bb 0, so 2, pgl 0; Mendez (f) rl 2, bvc 4, bb 2, so 2, pgl 3.

NOTE: doppi di Marlin e Pieternella.