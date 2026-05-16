Baseball, San Marino cade a Bologna in gara1 (7-2)

Sul monte di lancio il vincente è Bermudez, il perdente Lage. Sabato sera gara2 a Serravalle

Niente da fare in gara1 al Gianni Falchi di Bologna. La Fortitudo inizia la serie con un 7-2 che prende corpo in gran parte al 2° inning, quando la squadra di casa risponde con quattro punti al momentaneo vantaggio ospite. In battuta vanno segnalate le due valide di Angulo e Colmenares, sul monte di lancio il vincente è Bermudez, il perdente Lage.

LA CRONACA. Dopo un primo inning da nulla di fatto, al 2° il San Marino Baseball passa in vantaggio grazie alle due valide di Angulo e Antonia. Lo 0-1 dura fino al successivo attacco bolognese, che trova quattro punti e scatta in avanti. Con le basi piene e due out, il triplo di Celli vale il 3-1, con lo stesso ex di turno che poi va a segnare su una palla mancata (4-1).

Un solo-homer di Newton al 3° consente alla Fortitudo di siglare il 5-1, con l’attacco sammarinese che ci prova a più riprese senza però incidere profondamente nel match. Al 4°, ad esempio, non viene sfruttata una situazione di basi piene e un out. Lo stesso fa la Fortitudo, che nella parte bassa viene fermata da Leal, primo rilievo di Lage, a cuscini carichi.

Il punteggio allora torna a muoversi solo al 6°, quando il singolo di Colmenares e l’errore su Di Fabio permettono ai nostri di accorciare col secondo punto (5-2). Qualche istante più tardi però Bologna torna a pungere e questa volta lo fa col triplo di Newton, che porta a casa i due uomini sulle basi per il 7-2.

Gli ultimi tre inning non cambiano la sostanza delle cose, con Bologna ad aggiudicarsi l’incontro col punteggio di 7-2.

Questa sera, sabato 16, gara2 a Serravalle.

IL TABELLINO

BOLOGNA – SAN MARINO 7-2

SAN MARINO: Guevara ec (1/4), Marlin (Lo. Di Raffaele 2b 0/1) ss (1/4), Martini 1b (0/3), Pieternella dh (0/4), Angulo 2b/ss (2/4), Diaz ed (1/4), Antonia (Magnani 0/1) es (1/3), Colmenares r (2/3), Di Fabio (Mazzone 0/1) 3b (0/3).

BOLOGNA: Celli ed (2/4), Vaglio 2b (0/4), Newton ss (3/4), Gamberini 1b (0/4), Vega dh (0/3), Agretti 3b (1/4), Liberatore r (1/3), Borghi es (2/3), Dobboletta ec (0/4).

SAN MARINO: 010 001 000 = 2 bv 8 e 0

BOLOGNA: 041 002 00X = 7 bv 9 e 2

LANCIATORI: Lage (L) rl 3.1, bvc 7, bb 2, so 2, pgl 4; Leal (r) rl 2.2, bvc 2, bb 1, so 2, pgl 2; Mendez (f) rl 2, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Bermudez (W) rl 6, bvc 8, bb 1, so 8, pgl 1; Andretta (S) rl 3, bvc 0, bb 1, so 2, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Newton (1p. al 3°); tripli di Celli e Newton.