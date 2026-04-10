Baseball, San Marino: debutto vincente a Macerata

In gara1 i titani si impongono per 6-3. Fuoricampo di Diaz, 3/4 con due doppi di Martini. Il lanciatore vincente è Mendez, salvezza per Leal

Debutto eccellente per i Campioni in carica del San Marino Baseball nella Serie A Gold 2026. Di fronte ad un avversario di elevato valore come Macerata, i ragazzi di Jairo Ramos sono riusciti a reagire all’iniziale svantaggio, mostrando un bel colpo di coda negli inning finali, coi 5 punti tra 7° e 8° che sono risultati decisivi.

Nel 6-3 conclusivo, da segnalare il fuoricampo di Diaz, il 3/4 con due doppi di Martini e le due valide di Guevara e Pieternella, l’mvp dell’Italian Baseball series 2025. Il lanciatore vincente è Mendez, salvezza per Leal.

LA CRONACA. Dopo un meritato omaggio a Doriano Bindi, che ha ricevuto un riconoscimento per i decenni di emozioni e vittorie, ecco il playball della stagione 2026.

A scattare meglio dai blocchi è Macerata, che nel primo attacco trova la base ball con Paolini e soprattutto un fuoricampo da due punti di Morresi. Lage, colpito immediatamente, sale poi di tono e concede poco all’attacco ospite nei successivi inning. San Marino però è sotto 0-2 e deve darsi da fare per recuperare.

Al di là di qualche arrivo in base sparso nelle prime due riprese, è al 3° che comincia a muoversi il tabellone per l’attacco di casa. Colmenares è colpito e per Di Fabio ci sono quattro ball, ma Madan sembra spegnere l’incendio con gli strikeout su Guevara e Marlin. Nel box però si presenta Martini, il cui singolo vale il primo punto stagionale per i nostri colori (1-2).

Il punteggio rimane il medesimo fino al 6°, quando Macerata colpisce ancora sul neoentrato Mendez. Fa tutto Fabrizio, che prima colpisce un doppio e poi corre a casa sulla rimbalzante di Carbonara sulla quale c’è un errore della difesa.

È 1-3 e si avvicina l’ultimo terzo di gara. Al 6° l’attacco sammarinese non produce nulla, ma tra 7° e 8° sale di tono e ribalta il match. Su Fandino, ecco la base a Di Fabio, il singolo di Guevara con errore della difesa (2-3), la base a Marlin e soprattutto il gran doppio che spacca la partita di Renzo Martini, un giro di mazza che vale in pochi secondi il sorpasso sul 4-3.

Nella parte alta dell’8° Leal si salva con tre in base e al cambio di campo l’attacco chiude i conti. Merito del fuoricampo da due punti di Diaz, che in un amen lancia definitivamente San Marino verso la vittoria.

Al 9° Leal subisce solo il singolo di Morresi, poi però chiude col terzo out su Fabrizio (F7). Vince San Marino!

Domenica alle 19 gara2 a Macerata.

IL TABELLINO

SAN MARINO BASEBALL – HOTSAND MACERATA 6-3

MACERATA: Paolini 2b (1/4), Lopez es (1/5), Morresi ss (2/5), Fabrizio r (2/4), Carbonara ed (2/4), Carrera 1b (0/3), Garavito dh (0/3), Oldano ec (2/4), Guzman 3b (0/4).

SAN MARINO: Guevara ec (2/4), Marlin ss (0/3), Martini 1b (3/4), Helder dh (0/3), Angulo 2b (1/4), Pieternella (Magnani) es (2/4), Diaz ed (1/4), Colmenares r (0/3), Di Fabio (Mazzone) 3b (0/2).

MACERATA: 200 001 000 = 3 bv 8 e 2

SAN MARINO: 001 000 32X = 6 bv 9 e 2

LANCIATORI: Madan (i) rl 6, bvc 5, bb 2, so 5, pgl 1; Fandino (L) rl 2, bvc 4, bb 2, so 2, pgl 5; Lage (i) rl 5, bvc 3, bb 3, so 4, pgl 2; Mendez (W) rl 2, bvc 2, bb 1, so 3, pgl 0; Leal (S) rl 2, bvc 3, bb 0, so 1, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Morresi (2p. al 1°) e Diaz (2p. all’8°). Doppi di Fabrizio e Martini (2).