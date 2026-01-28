Baseball, San Marino: è Dennis Ortega il nuovo catcher

Il 28enne venezuelano nativo di Valencia ha trascorsi fino in Triplo A con l’organizzazione dei Cardinals

Il nuovo catcher del San Marino Baseball è Dennis Ortega, 28enne venezuelano nativo di Valencia con trascorsi fino in Triplo A con l’organizzazione dei Cardinals.

Ortega, che batte destro, ha cominciato proprio coi Cardinals in Summer League dominicana poi, a 20 anni, il Singolo A con Peoria Chiefs e State College Spikes.

Negli anni successi il giocatore è impegnato nelle minors americane e nei primi passi in Winter League Venezuelana con i Bravos de Margarita (356 di media battuta nel 2020-2021). Nel 2019 passa ai Palm Beach Cardinals in A avanzato e nel 2021 è ai Memphis Redbirds in AAA.

Nel 2022 Ortega è ai Wichita Wind Surge di AA e intanto continua il suo percorso in Venezuela con Tigres de Aragua e Navegantes del Magallanes. Infine, l’annata ai Tiburones de La Guaira.