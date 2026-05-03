Baseball, San Marino: doppio hurrà con il Grosseto

Successo per 4-1 in gara1: Il lanciatore vincente è Artitzu, ottima prova di Angelo Palumbo. In gara2 7-0: lanciatore vincente è Jesus Lage

Doppia vittoria per San Marino contro il Grosseto

GARA1, SAN MARINO – BBC GROSSETO 4-1

È il grande slam di Jhorjan Guevara e ribaltare tutto al nono e a consegnare la vittoria al San Marino Baseball. Da 0-1 a 4-1 in un giro di mazza, un gran fuoricampo da quattro punti che fa esplodere il dugout per la sesta vittoria stagionale. Il lanciatore vincente è Artitzu, ma va segnalata anche la straordinaria prova di Angelo Palumbo. Per lui, negli otto inning da partente, appena una valida subita e zero basi ball.

GARA2, SAN MARINO – BBC GROSSETO 7-0

È sweep per il San Marino Baseball nella quarta giornata di Serie A Gold col Bbc Grosseto. Gli uomini di Jairo Ramos bissano il successo della pomeridiana imponendosi per 7-0 al termine di un match deciso tra 6° e 7° inning. Il lanciatore vincente è Jesus Lage, perdente Gomez. Due valide per Renzo Martini (con doppio) e Oscar Angulo.