Baseball, San Marino: ecco il catcher Yojhan Quevedo

Prende il posto di Dennis Ortega, che per problemi burocratici non arriverà sul Titano e non farà parte del roster del 2026

Il San Marino Baseball comunica che il giocatore Dennis Ortega, per problemi burocratici, non arriverà sul Titano e non farà parte del roster del 2026. Al suo posto è stato ingaggiato Yojhan Quevedo, che sarà il nuovo catcher per la stagione agonistica alle porte. Ieri, allo stadio di Serravalle, il primo gruppo di giocatori a disposizione ha iniziato la preparazione.

Quevedo, classe ’93, è nato a Santa Barbara, in Venezuela, e nel suo passato ha tanta esperienza in Winter league venezuelana con i Cardenales de Lara.

Il suo primo approccio col mondo senior è del 2011 quando, ad appena 18 anni, è in Summer League con i VSL Mariners. Tra il 2015 e il 2018 è anche in Singolo A con Everett AquaSox, Clinton LumberKings e Frederick Keys, ma il suo impegno principale rimane quello coi Cardenales, con cui gioca per 10 anni tra il 2016 e il 2026. Nell’ultima stagione ha fatto registrare una media battuta di 333.

Il San Marino Baseball accoglie Yojhan Quevedo e lo aspetta allo Stadio di Serravalle per questa nuova avventura assieme.