Baseball, San Marino fa il bis: in gara2 hurrà su Nettuno (2-1)

È doppietta San Marino nella quarta di ritorno contro Nettuno. Gara2 finisce 2-1 grazie a una valida all’8° di Lorenzo Di Fabio, che firma un successo importante ai fini della classifica, con il secondo posto ora consolidato. Molto bene sul monte Palumbo e Di Raffaele (vincente), bravi a tenere a bada le mazze ospiti in una partita sempre parecchio equilibrata.

LA CRONACA. Dopo un primo inning di studio, al 2° accade un po’ di tutto. Nettuno comincia il suo attacco mettendo in base i suoi primi due uomini, Mascai Coutinho (base ball) e Mercuri (singolo). Poi, con i giocatori agli angoli, Annunziata va strikeout e, nella stessa azione, Mercuri è preso tra prima e seconda. A quel punto Mascai Coutinho corre a casa, ma il tentativo non ha buoni esiti, perché arriva l’eliminazione con tocco da parte di Proctor. Giocata cruciale, perché poi arriva subito il terzo out (Garcia in diamante) e nella parte bassa San Marino passa avanti. Lo fa grazie al fuoricampo da un punto di Marcos Diaz, il secondo nel giro di 24 ore dopo quello estremamente utile di gara1.

Al terzo ecco subito il pareggio di Nettuno, che prima va col singolo di Trinci in apertura e poi, dopo due out, col gran triplo dell’1-1 di Zazza. Il buon lavoro sul monte di Benelli e Palumbo non permette agli attacchi di essere efficaci. I nostri ci provano al 4° costruendo una situazione di basi piene, ma la valida non arriva.

Si viaggia velocemente verso le fasi finali di gara con poche opportunità per andare a punto. All’8° ecco la svolta. Diaz prosegue nel suo ottimo weekend conquistando una base ball ed è subito spinto in seconda dal bunt di Pieternella. Servidei, in diamante, è il secondo out, ma Di Fabio, dopo di lui, tocca una fondamentale valida in campo opposto che significa sorpasso sul 2-1.

Dopo un ottavo inning perfetto, Luca Di Raffaele si ripete al 9°, chiudendo la gara senza concedere nulla. Il rilievo affronta il cuore del line-up ospite con grande determinazione ed elimina così Jimenez (F8), Mascai Coutinho (in diamante) e Mercuri (strikeout). Finisce 2-1, è doppietta nella serie per San Marino.

IL TABELLINO

SAN MARINO BASEBALL – NETTUNO 1945 2-1

NETTUNO: Barbona 2b (1/4), Zazza 3b (1/4), Jimenez es (0/4), Mascai Coutinho ed (0/3), Mercuri ss (1/4), Annunziata 1b (0/3), Garcia ec (0/3), Trinci r (1/3), Scerrato dh (0/2).

SAN MARINO: Celli ec (0/4), Marlin ss (2/4), Proctor r (0/3), Angulo 2b (0/4), Diaz 1b (1/3), Pieternella ed (0/3), Servidei 3b (1/3), Di Fabio es (1/3), Lo. Di Raffaele dh (1/3).

NETTUNO: 001 000 000 = 1 bv 4 e 2

SAN MARINO: 010 000 01X = 2 bv 6 e 1

LANCIATORI: Benelli (i) rl 5.2, bvc 5, bb 3, so 5, pgl 1; Ciarla (L) rl 2.1, bvc 1, bb 2, so 0, pgl 1; Palumbo (i) rl 7, bvc 4, bb 2, so 7, pgl 1; Lu. Di Raffaele (W) rl 2, bvc 0, bb 0, so 2, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Diaz (1p. al 2°); triplo di Zazza.