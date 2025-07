Baseball, San Marino: in gara2 successo sul Grosseto (12-2)

I titani conquistano matematicamente il secondo posto al termine della regular season a due partite dalla fine. Il lanciatore vincente è Palumbo

Il San Marino Baseball batte il Bbc Grosseto per 12-2 all’8° inning e conquista matematicamente il secondo posto al termine della regular season a due partite dalla fine. Dopo un batti e ribatti iniziale, anche con vantaggio del Bbc, la squadra trae profitto dai quattro punti del 3° per volare sul 5-2, poi allunga coi quattro del 7° per il 9-2 e chiude coi tre dell’8° per il 12-2. Il lanciatore vincente è Palumbo. 13 valide totali, con 3/3 di Celli che mette a segno un singolo, un doppio e un triplo. Fuoricampo per Pieternella.

LA CRONACA Al 2° l’1-0 sammarinese è generato dal triplo di Celli e dal doppio di Pieternella, ma al cambio di campo la situazione si ribalta e Grosseto segna due volte. Con due in base, la rimbalzante di Profar vale l’1-1, mentre il singolo di Martini firma l’1-2.

San Marino è sotto ma dura poco, perché nella parte bassa ecco i quattro punti della prima mini-fuga. Lorenzo Di Raffaele e Batista guadagnano la base ball, con l’errore su Marlin che vale il 2-2. Non solo, perché poi arrivano i singoli di Angulo, Diaz e Celli che portano a casa altrettanti punti per il 5-2.

Dopo qualche inning di pausa, l’attacco sammarinese torna a colpire duro al 7°. Apre Marlin con un triplo, poi ecco il singolo di Proctor (6-2), il doppio di Celli (7-2) e il fuoricampo da due punti di Pieternella per il 9-2.

All’8°, con un’eliminazione a tabellone, Batista è in base su errore, mentre Marlin è out al volo dal seconda base. Proctor centra un gran doppio per il 10-2 e, dopo di lui, ecco il singolo di Angulo e quello di Diaz che porta a casa due punti. È 12-2, vince San Marino.

SAN MARINO BASEBALL – BBC GROSSETO 12-2 (8°)

BBC: G. Garbella ec/l (0/3), Greene 3b (2/4), Profar dh/1b (1/4), Martini 1b/3b (1/4), Deotto ed (1/3), Herrera ss (0/4), Exposito r (1/3), Cinelli es (0/2), Vaglio 2b (1/3).

SAN MARINO: Batista ed (0/3), Marlin ss (1/4), Proctor r (2/5), Angulo 2b (2/5), Diaz 1b (2/5), Celli ec (3/3), Pieternella es (2/4), Servidei 3b (0/4), Lo. Di Raffaele (Romito 0/1) dh (1/2).

BBC: 002 000 00 = 2 bv 7 e 3

SAN MARINO: 014 000 43 = 12 bv 13 e 2

LANCIATORI: N. Garbella (L) rl 3, bvc 6, bb 2, so 4, pgl 4; Robles (r) rl 4, bvc 4, bb 2, so 3, pgl 4; G. Garbella (f) rl 0.2, bvc 3, bb 0, so 1, pgl 2; Palumbo (W) rl 6, bvc 5, bb 3, so 4, pgl 2; Civit (r) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0; Lu. Di Raffaele (f) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Pieternella (2p. al 7°); triplo di Celli; doppi di Celli, Proctor e Pieternella.