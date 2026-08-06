Baseball, San Marino in semifinale contro Bologna

Tre fuoricampo di Rafaela, i titani vincono 10-9 contro il Crocetta e chiuono la serie

Con una partita dai mille saliscendi e con uno strepitoso Rifaela, autore di tre fuoricampo, San Marino vince 10-9 gara3 a Parma con la Crocetta e chiude sul 3-0 la serie. In semifinale l’avversario sarà Bologna, con gara1 e gara2 da giocarsi a Serravalle venerdì 14 e sabato 15 agosto.

LA CRONACA. La terza partita della serie di quarti di finale parte con l’attacco di casa scatenato su Sanchez. Nella parte bassa del 1°, infatti, le basi sono riempite da Severino (doppio), Piazza (bunt valido) e Pomponi (colpito). Sambucci è il primo out (infield fly) ma, subito dopo, Adorni colpisce un grande slam che in un attimo fa scattare la Crocetta sul 4-0.

Serve una pronta reazione e il San Marino Baseball la rovescia sul diamante con la potenza del suo line-up. Al 2° il primo uomo in battuta è Rifaela, che scaglia la pallina fuori dalle recinzioni per il solo-homer che vale il primo punto di squadra. Dopo l’eliminazione di Martini, stesso copione nel turno di Angulo, anche lui con un prezioso fuoricampo da un punto.

Al 3° arriva un’altra segnatura, questa volta senza valide. Guevara e Marlin aprono l’inning con altrettante basi ball, così come Rifaela dopo l’eliminazione di Pieternella (F9). Con le basi piene, è la volata di sacrificio di Martini ad accorciare la forbice, con Crocetta avanti adesso 4-3.

Al 4° ecco aggancio e sorpasso. Con un out a tabellone, Wong e Di Fabio guadagnano una base ball e approfittano di due lanci pazzi nello spazio di pochi secondi per avanzare di due basi. Wong è a punto per il 4-4 mentre Di Fabio, in terza, di lì a poco correrà a casa anche lui sulla valida di Guevara.

Crocetta, sotto 4-5, trova subito il modo di impattare nella parte bassa della stessa ripresa con due out e le basi vuote. Severino è in prima su base ball, Piazza è colpito e, durante il turno di battuta di Pomponi, doppia rubata ed errore di tiro consentono alla squadra di casa di andare sul 5-5.

Il batti e ribatti in questa fase centrale di gara è infinito, tanto che al 5° San Marino va ancora una volta in vantaggio e la Crocetta pareggia. Il punto del 5-6 è firmato dal secondo fuoricampo di serata di Rifaela, mentre il 6-6 emiliano arriva ancora con due out e le basi vuote (base a Covati e valide di Segreto e Viloria).

Il 6° inning trascorre senza scossoni, mentre al 7° torna in battuta Rifaela e, tanto per cambiare, colpisce un fuoricampo da un punto. Serata straordinaria per l’esterno, autentico mattatore. L’attacco questa volta riesce a trovare continuità e sulla scia prova la fuga. La valida cruciale è quella, a basi piene, di Jhorjan Guevara, che spinge a casa due punti per il 6-9. A seguire ecco anche il singolo di Marlin per il decimo punto sammarinese.

Finita sul 6-10? Tutt’altro, perché nella parte bassa dell’8° un fuoricampo da tre punti di Sambucci accorcia sul -1 per la Crocetta. Sul 9-10, l’ultimo attacco dei padroni di casa al 9° comincia con la valida di Segreto che spinge lo staff sammarinese al cambio, con Artitzu per Mendez. Anche Viloria tocca valido, ma la difesa confeziona un ottimo doppio gioco su Francesco Marchesi e la rimbalzante di Severino finisce dalle parti di Martini che lo elimina in prima. San Marino è in semifinale.

IL TABELLINO

CROCETTA – SAN MARINO 9-10

SAN MARINO: Guevara ec (2/5), Marlin ss (1/3), Pieternella es (0/4), Rifaela ed (3/4), Martini 1b (2/4), Angulo 2b (2/5), Colmenares r (1/5), Wong dh (0/4), Di Fabio 3b (0/3).

CROCETTA: Severino ec (1/3), Piazza (Fava r 1/1) 2b (1/2), Pomponi ss (0/3), Sambucci 1b (1/5), Adorni es/ed (1/5), Covati 3b/2b (0/4), Segreto r/3b (3/5), Viloria (Gerali) dh (3/5), Zoni (Marchesi es 0/2) ed (0/3).

SAN MARINO: 021 210 400 = 10 bv 11 e 3

CROCETTA: 400 110 030 = 9 bv 11 e 0

LANCIATORI: Sanchez (i) rl 4.2, bvc 4, bb 3, so 4, pgl 5; Leal (W) rl 2.1, bvc 4, bb 0, so 5, pgl 0; Mendez (r) rl 1, bvc 2, bb 2, so 2, pgl 3; Artitzu (S) rl 1, bvc 1, bb 0, so 0, pgl 0; Carrillo (i) rl 3.1, bvc 3, bb 3, so 2, pgl 3; Bigliardi (r) rl 0.0, bvc 1, bb 2, so 0, pgl 2; Montanari (L) rl 3.1, bvc 5, bb 1, so 5, pgl 5; Bonvini (f) rl 2.1, bvc 2, bb 1, so 1, pgl 0.

NOTE: tre fuoricampo di Rifaela (1p. al 2°, 1p. al 5° e 1p. al 7°), uno di Angulo (1p. al 2°), uno di Adorni (4p. al 1°) e uno di Sambucci (3p. all’8°); doppi di Severino e Viloria.