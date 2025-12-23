Baseball, San Marino: ingaggiato Renzo Martini

Battitore consistente e sempre pericoloso, ha passaporto italiano e ha vestito a più riprese la maglia azzurra. Nell’ultimo Europeo ha battuto 480

C’è Renzo Martini sotto l’albero di Natale in casa San Marino Baseball. Il giocatore, che abitualmente si muove tra i ruoli di prima base e terza base, è un protagonista del campionato italiano e fiero avversario nelle scorse annate.

Classe ’92, nativo di Valera, in Venezuela, Martini ha giocato in Singolo A nell’organizzazione dei New York Yankees poi, negli ultimi anni, tanta Serie A italiana. Nel 2019 un importante 413 di media battuta con Redipuglia, mentre nel 2021 ecco il passaggio alla Fortitudo Bologna con un significativo 422 in pool scudetto e un 389 in finale. Nel 2022, sempre in maglia bolognese, batte 372 con 30 punti battuti a casa. L’anno successivo veste la maglia del BBC Grosseto e arriva a 390 di media con 37 punti battuti a casa, mentre nel 2024 batte 327 e nell’ultima stagione, quella finita pochi mesi fa, risale e arriva a 338.

Battitore consistente e sempre pericoloso, ha passaporto italiano e ha vestito a più riprese la maglia Azzurra. Nell’ultimo Europeo, quello in cui l’Italia ha conquistato l’argento, Martini ha battuto 480.