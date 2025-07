Baseball, San Marino ko in gara1 a Macerata (9-8)

E' un doppio di Splendiani in dirittura d’arrivo a consegnare gara1 a Macerata. I titani hanno impattato con un big inning da 6 punti all’8°

È un doppio di Splendiani in dirittura d’arrivo a consegnare gara1 a Macerata. Il match, condotto dai padroni di casa anche per 8-2 al 7°, ha visto i titani recuperare e impattare con un big inning da 6 punti all’8°. Il finale, però, è tutto dell’Hotsand.

LA CRONACA. I primi tre punti di Macerata arrivano al 1° e sono frutto del giro di mazza di Fabrizio, autore di un fuoricampo con due in base (3-0). San Marino, che aveva lasciato due uomini in base al 2°, comincia a segnare al 4°, ma allo stesso tempo spreca tanto. Angulo e Celli vanno col singolo, la rimbalzante di Diaz produce un’eliminazione in diamante e la valida di Pieternella permette ai nostri di segnare il primo punto (3-1). Anche Di Fabio centra un singolo ma, con le basi piene e un out, arriva il doppio gioco difensivo che chiude la ripresa.

Nella parte bassa del 4° uno dei tanti ex, Ericson Leonora, mette a segno un fuoricampo da un punto che vale il 4-1. Al cambio di campo, nuovo colpo di coda sammarinese grazie a un errore su Marlin, alla base a Proctor e soprattutto al singolo di Celli (4-2). Il batti e ribatti è il tema principale di questa parte centrale, con Ericson Leonora che al 6° firma il 5-2 grazie al suo secondo solo-homer del pomeriggio.

Al 7°, il triplo di Paolini con due in base (7-2) e la volata di sacrificio di Carrera (8-2) sembrano chiudere i conti a favore di Macerata, ma il San Marino Baseball reagisce con un fantastico ottavo inning. Cominciano Celli (singolo), Diaz (colpito) e Pieternella (valida dell’8-3) poi, dopo l’eliminazione di Di Fabio, ecco la valida di Lorenzo Di Raffaele che riempie le basi, il lancio pazzo del -4 (8-4), la rimbalzante con eliminazione di Batista (8-5), il singolo di Marlin (8-6), la base a Proctor e soprattutto il doppio di Angulo dell’incredibile 8-8. Tutto di nuovo in equilibrio. Dopo la base intenzionale a Celli, Diaz è eliminato al piatto e l’attacco sammarinese si chiude.

Dopo una parte bassa dell’8° e una parte alta del 9° senza arrivi in base, ecco che in coda al match Macerata mette a segno le valide della vittoria. Con un eliminato e le basi vuote, Noguera è in seconda dopo il singolo più errore. Al piatto a quel punto c’è Splendiani, il cui doppio vale il punto del definitivo 9-8.

IL TABELLINO

HOTSAND MACERATA ANGELS – SAN MARINO BASEBALL 9-8

SAN MARINO: Batista ed (0/5), Marlin ss (3/5), Proctor r (0/3), Angulo dh (2/5), Celli ec (3/4), Diaz 1b (0/4), Pieternella es (3/5), Di Fabio 3b (2/5), Lo. Di Raffaele 2b (1/5).

MACERATA: Paolini (Massaro) 2b (1/4), Carrera 1b (2/3), Morresi ss (1/4), Fabrizio r (1/4), E. Leonora ec (2/4), D. Leonora 3b (0/4), Di Turi De Frenza dh (1/3), Noguera ed (1/3), Splendiani es (1/4).

SAN MARINO: 000 110 060 = 8 bv 14 e 1

MACERATA: 300 101 301 = 9 bv 10 e 1

LANCIATORI: Palumbo (i) rl 4, bvc 5, bb 1, so 2, pgl 4; Civit (r) rl 2, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 1; Lu. Di Raffaele (L) rl 2.1, bvc 4, bb 1, so 2, pgl 4; Quattrini (i) rl 3, bvc 3, bb 0, so 3, pgl 0; Doba (r) rl 1.2, bvc 4, bb 1, so 1, pgl 1; Cuomo (r) rl 2.1, bvc 2, bb 0, so 0, pgl 0; Peluso (W) rl 2, bvc 5, bb 2, so 3, pgl 6.

NOTE: fuoricampo di Fabrizio (3p. al 1°) ed Ericson Leonora (1p. al 4° e 1p. al 6°); triplo di Paolini; doppi di Angulo, Di Turi De Frenza e Splendiani