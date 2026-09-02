Baseball, San Marino ko in gara5 (9-0): Parma campione d'Italia

Il premio di Mvp lo vince Robel Garcia, autore nell’ultima partita del terzo fuoriccampo della sua finale

Complimenti al Parma Clima, che vince 9-0 gara5 a Serravalle, chiude l’Italian Baseball Series 2026 sul 4-1 e si aggiudica lo Scudetto. Il premio di Mvp lo vince Robel Garcia, autore nell’ultima partita del terzo fuoricampo della sua finale.

Prima di passare alla stretta cronaca dell’ultima partita, pur nella delusione per com’è andata, vale la pena celebrare un’altra annata passata ai vertici. Per l’ottavo anno consecutivo il San Marino Baseball è arrivato in finale, un segno di continuità nel tempo che ci conforta. Oggi siamo dispiaciuti per l’esito della finale, ma il percorso va ricordato ed è un segnale di programmazione nel corso degli anni.

LA CRONACA. Il primo lancio della partita di Artitzu è trasformato da Angioi in un doppio per regola a sinistra. Il partente si rifà subito con due out su clienti tosti come Geraldo e Garcia, ma l’ex Leonora centra la valida del vantaggio ospite (0-1). Nella parte bassa lasciamo due uomini in base e al 2° la partita prende decisamente la strada di Parma. Con due eliminati e zero uomini in base, Angioi guadagna la base ball e corre addirittura a casa sull’errore di tiro in prima su pickoff (0-2). Subito dopo, Geraldo centra il singolo e Garcia va col fuoricampo da due punti (0-4). Al 3° arriva anche il quinto punto di Parma sulla valida di Battioni con Astorri in base (0-5).

Al 4° entra Giulianelli e per due inning non subisce punti, ma l’attacco del San Marino Baseball non riesce a essere efficace come in tante altre occasioni in questa serie. Al 6° Parma allarga il margine con tre segnature. Leonora (singolo), Gonzalez (singolo) ed Helmig (base) riempiono le basi, i quattro ball a Flisi valgono il punto automatico dello 0-6, la volata di Astorri significa 0-7 e la rimbalzante di Battioni è quella dello 0-8. Lo 0-9 arriva all’8° col doppio di Astorri su un ottimo Guidi e la gara si avvia alla conclusione senza cambiare più punteggio.

IL TABELLINO

SAN MARINO BASEBALL – PARMA CLIMA 0-9

PARMA: Angioi ss (1/5), Geraldo 3b (1/4), Garcia 2b (1/6), Leonora (Catellani) es (3/4), Gonzalez ed (3/6), Helmig (Ragionieri 0/1) 1b (0/2), Flisi dh (1/4), Astorri r (1/3), Battioni ec (2/4).

SAN MARINO: Wong ss (1/3), Guevara ec (1/4), Lino (Mazzone 1/1) 1b (0/3), Pieternella dh (1/3), Martini 3b (1/4), Colmenares r (1/3), Diaz ed (0/4), Magnani es (0/3), Di Raffaele 2b (0/3).

PARMA: 131 003 010 = 9 bv 13 e 0

SAN MARINO: 000 000 000 = 0 bv 6 e 3

LANCIATORI: Scotti (W) rl 6, bvc 4, bb 1, so 4, pgl 0; Bocchi (r) rl 1.2, bvc 1, bb 2, so 1, pgl 0; Infante (f) rl 1.1, bvc 1, bb 0, so 2, pgl 0; Artitzu (L) rl 3, bvc 7, bb 3, so 3, pgl 5; Giulianelli (r) rl 3, bvc 4, bb 3, so 4, pgl 3; Guidi (r) rl 2, bvc 2, bb 2, so 1, pgl 1; Di Fabio (f) rl 1, bvc 0, bb 1, so 0, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Garcia (2p. al 2°); doppi di Angioi, Leonora, Astorri e Wong.