Baseball, San Marino: primo stop. Hurrà Grosseto (3-4)

I maremmani sono rimasti quasi sempre avanti. Decisivo, nell’economia dell’incontro, il fuoricampo da due punti di Caballero

Il primo ko stagionale arriva nella pomeridiana col Bsc Grosseto (3-4), un match in cui i maremmani sono rimasti quasi sempre avanti ma con qualche ghiotta occasione per il recupero. Decisivo, nell’economia dell’incontro, il fuoricampo da due punti di Caballero che ha permesso agli ospiti di allungare sul +3 al 6°. Il lanciatore vincente è Sireus, perdente Palumbo. Conto delle valide favorevole al San Marino Baseball (9-6), con tre singoli per Pieternella, due per Marlin e Wong.

LA CRONACA – Singolo di Polonius, errore della difesa e volata di Caballero valgono il vantaggio esterno in avvio, ma dura poco. Nella parte bassa del 1°, infatti, ecco il pari generato dalla rimbalzante a destra di Pieternella con uomini agli angoli.

L’1-1 dura fino al 4°, quando la base ball a Caballero e soprattutto il doppio di Alcala rimandano avanti il Bsc (1-2). I ragazzi di Jairo Ramos trovano la valida in apertura al 4° e al 5°, ma in entrambi i casi non arrivano punti e Grosseto punisce al 6°. Il merito è di Caballero, autore di un fuoricampo da due punti che significa 1-4.

Nel finale i nostri accorciano e vanno vicinissimi al pari. Al 7° il singolo di Marlin, l’errore su Martini e un lancio pazzo nel turno di Helder fanno entrare il 2-4. Al 9° Colmenares comincia con una valida e Wong lo spinge a casa con un ulteriore singolo. Marlin è in prima su palla manca dopo strikeout e a tabellone c’è un solo out. Uomini agli angoli e occasione ghiotta, ma la rimbalzante di Martini finisce preda della difesa che confeziona un doppio gioco. Finisce 3-4.

IL TABELLINO

SAN MARINO BASEBALL – BSC GROSSETO 3-4

GROSSETO: Polonius ss (2/4), Sellaroli ed (1/4), Caballero ec (2/2), Lopez r (0/4), Alcala 2b (1/4), Marucci 1b (0/4), Torres dh (0/4), Di Persia 3b (0/3), Piccinelli es (0/3).

SAN MARINO: Marlin ss (2/5), Martini 3b (0/4), Helder 1b (0/3), Angulo 2b (1/4), Pieternella (Magnani) es (3/4), Diaz ed (0/4), Colmenares r (1/4), Di Fabio ec (0/4), Wong dh (2/4).

GROSSETO: 100 102 000 = 4 bv 6 e 1

SAN MARINO: 100 000 011 = 3 bv 9 e 1

LANCIATORI: Sireus (W) rl 7, bvc 5, bb 2, so 4, pgl 1; Fabiani (r) rl 1.1, bvc 4, bb 0, so 2, pgl 1; Coviello (S) rl 0.2, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Palumbo (L) rl 5, bvc 5, bb 1, so 7, pgl 3; Di Raffaele (r) rl 2.1, bvc 0, bb 0, so 3, pgl 0; Artitzu (f) rl 1.2, bvc 1, bb o, so 2, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Caballero (2p. al 6°); doppio di Alcala.