Baseball, San Marino: scontro al vertice con Parma

Bindi: 'Vale tanto questo scontro. In ogni caso, l’importante è arrivare tra le prime quattro per poi affrontare una seconda nel primo turno di playoff'

E' uno scontro che vale primo e secondo posto, quello in programma in questo weekend tra San Marino Baseball e Parma. Gara1 si giocherà in Emilia domani, venerdì 13, alle 20.30. Gara2 è in programma a Serravalle sabato alle 20. Parma è prima nel girone A con 15 vittorie e 3 sconfitte, mentre Celli e compagni sono secondi con un bilancio di 12-5.

Una vittoria per parte negli scontri diretti di quest’anno, con successo ducale (9-3) nella gara dei lanciatori Afi e vittoria sammarinese (2-1) nella partita dei lanciatori stranieri, sospesa in un primo momento per pioggia e poi recuperata.

Doriano Bindi, quanto vale questo doppio scontro?

"Vale tanto e scenderemo in campo sempre per vincere. In ogni caso, l’importante è arrivare tra le prime quattro per poi affrontare una seconda nel primo turno di playoff. Ora però concentriamoci sul presente e sul fare bene in ogni partita"

Con il Bsc Grosseto sono arrivate delle belle risposte, non trovi?

"Sì, la squadra ha giocato molto bene e ha ottenuto due vittorie importanti e larghe. Bene in battuta, soprattutto. Ora speriamo di continuare così".

Come valuti l’avversario di questo weekend?

"Parma è una squadra eccellente, lo sappiamo. Sono forti in battuta e sul monte di lancio. Dovremo giocare al nostro meglio per vincere: battere al momento giusto e saper cogliere l’attimo su eventuali errori di ottimi lanciatori come Casanova e Bocchi. Bisogna essere bravi ad aspettare il lancio giusto per colpire".

Quale sarà la rotazione dei lanciatori?

"La stessa delle ultime settimane, ci sta dando buone garanzie. Nella prima Lage, nella seconda Palumbo. Quest’ultimo, dopo aver cominciato la stagione da rilievo, ora sta facendo bene da partente. Giochiamo un inning alla volta e puntiamo alla vittoria".