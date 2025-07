Baseball, San Marino vincente in gara1 con Nettuno (3-0)

Alla fine sono 11 le valide dei titani, grande gara di tutti i pitcher che sono saliti sul monte, con Lage vincente e Mendez autore della salvezza

Bella e convincente vittoria nella prima partita del weekend con Nettuno. Tante buone notizie nel 3-0 di Serravalle. Tra queste, la produttività del line-up, che ha chiuso a 11 valide, e la grande gara di tutti i pitcher che sono saliti sul monte, con Lage vincente e Mendez autore della salvezza. In mezzo, i solo-homer di Diaz e Marlin che hanno allargato la forbice dopo lo scatto iniziale propiziato da Angulo.

LA CRONACA. Al 1° è subito vantaggio sammarinese. Con due out e le basi vuote, il singolo di Proctor e il doppio di Angulo sono più che sufficienti per scrivere a tabellone l’1-0. Il vantaggio si mantiene costante per tutta la prima parte di gara, soprattutto perché sul monte di lancio Lage non concede praticamente nulla. Nei suoi 6 inning, solo due arrivi in base: Mercuri col singolo al 2° e Annunziata col doppio (con due out) al 5°.

L’attacco, intanto, prova a rendersi pericoloso con costanza. Ad esempio, col doppio di Pieternella in apertura di 2°, i due singoli di Marlin e Servidei al 4° e le basi piene al 5° (Pieternella al piatto è il terzo out). Qualche occasione sprecata ma, dopo aver costruito tanto, tra 6° e 7° la squadra produce due punti con due giri di mazza perfetti. Al 6° il fuoricampo è di Marlin, mentre al 7° a spedire la pallina fuori dalle recinzioni è Diaz. È 3-0 ed è un vantaggio solido, visto il buon lavoro sul monte di tutti i pitcher di giornata.

Dopo le 6 riprese di Lage, è la volta di Leal, che chiude in fretta il 7° e ha qualche problema in più all’8° (subito due in base, ma poi nessun avanzamento). Al 9°, per la salvezza, ecco Mendez, che non concede arrivi in base.

San Marino vince 3-0 questa gara1.

SAN MARINO BASEBALL – NETTUNO 1945 3-0

NETTUNO: Barbona 2b (0/4), Zazza 3b (0/4), Jimenez es (0/4), Mascai Coutinho ed (0/3), Mercuri ss (1/2), Annunziata 1b (2/3), Garcia ec (0/3), Trinci r (0/3), Scerrato dh (0/3).

SAN MARINO: Batista (Lo. Di Raffaele 0/1) dh (2/4), Celli ec (1/5), Proctor r (1/3), Angulo 2b (1/4), Diaz 1b (1/3), Pieternella ed (1/3), Marlin ss (2/4), Servidei 3b (2/4), Di Fabio es (0/4).

NETTUNO: 000 000 000 = 0 bv 3 e 0

SAN MARINO: 100 001 10X = 3 bv 11 e 0

LANCIATORI: Guzman (L) rl 6, bvc 8, bb 1, so 3, pgl 2; Pecci (r) rl 2, bvc 3, bb 1, so 3, pgl 1; Lage (W) rl 6, bvc 2, bb 0, so 8, pgl 0; Leal (r) rl 2, bvc 1, bb 1, so 4, pgl 0; Mendez (S) rl 1, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Marlin (1p. al 6°) e Diaz (1p. al 7°); doppi di Annunziata, Batista, Angulo e Pieternella.