Baseball, il San Marino ko a Parma (4-3)

Finisce nel modo più amaro, questa gara1 con Parma. Al “Nino Cavalli”, sulla situazione di vantaggio ospite al 9°, con due out e le basi vuote, i padroni di casa trovano il modo di mettere due uomini in posizione punto e poi, con Gonzalez, di toccare il singolo che vale la vittoria. Finisce 4-3, il lanciatore vincente è l’ex Kourtis, perdente Mendez. 10 valide a 7 per San Marino.

LA CRONACA. Ottimo inizio, quello della squadra di Doriano Bindi. Le basi sono riempite da Batista (base ball), Celli (singolo) e Proctor (valida interna verso Casanova), poi, con un out, Angulo è eliminato al piatto e la base ball a Pieternella vale il primo vantaggio esterno (0-1). La squadra trova modo di rendersi pericolosa anche al 2°, con Marlin in terza dopo il doppio e l’avanzamento su bunt di Servidei, ma il punto non arriva.

Al 3° invece sì, a piccoli passi. Ancora una volta viene generata una situazione di basi piene grazie a Di Fabio (singolo), Proctor (base) e Angulo (valida a sinistra), poi è il singolo di Diaz a portare a casa i due punti del 3-0.

Intanto Lage, che aveva spento qualche tentativo di Parma nelle prime tre riprese (Angioi in terza al 1°, due in base al 2° e al 3°), non concede nulla tra 4° e 5° inning, blindando il vantaggio sammarinese. Al 6° i padroni di casa accorciano grazie a Mineo che, dopo la valida di Geraldo, spara fuori il lancio di Leal per il fuoricampo del 2-3.

Il punteggio rimane invariato fino al 9° inning. San Marino trova un triplo con due out di Proctor, ma nulla più. Parma invece, con due out e le basi vuote, rimane in vita col singolo di Battioni e il doppio di Angioi. In battuta c’è Gonzalez, che incontra bene il secondo lancio di Mendez e trova la valida della vittoriaFinisce 4-3 per Parma, stasera a Serravalle gara2. Playball alle 20.

IL TABELLINO

1947 PARMA BASEBALL CLUB – SAN MARINO BASEBALL 4-3

SAN MARINO: Batista dh (1/3), Celli ec (1/5), Helder (Di Fabio es (2/4) 1b (0/1), Proctor r (2/4), Angulo 2b (1/5), Pieternella es/ed (0/3), Diaz ed/1b (1/3), Marlin ss (1/3), Servidei 3b (1/3).

PARMA: Angioi 2b (2/4), Gonzalez ed (2/4), Geraldo ss (1/3), Concepcion 3b (0/4), Astorri dh (0/4), Mineo r (1/4), Flisi es (0/3), Ascanio 1b (0/3), Battioni ec (1/4).

SAN MARINO: 102 000 000 = 3 bv 10 e 1

PARMA: 000 002 002 = 4 bv 7 e 2

LANCIATORI: Lage (i) rl 5, bvc 1, bb 2, so 5, pgl 0; Leal (r) rl 2.1, bvc 3, bb 1, so 4, pgl 2; Mendez (L) rl 1.1, bvc 3, bb 0, so 3, pgl 2; Casanova (i) rl 6, bvc 9, bb 4, so 5, pgl 3; Kourtis (W) rl 3, bvc 1, bb 1, so 2, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Mineo (2p. al 6°); triplo di Proctor; doppi di Marlin e Angioi (2).