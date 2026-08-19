Baseball, semifinale gara3: Bologna-San Marino 3-2

I titani si fanno raggiungere due volte da Bologna e Liberatore firma la vittoria dei felsinei all’8° inning col solo homer del 3-2

Il San Marino Baseball si fa raggiungere due volte da Bologna e Liberatore firma la vittoria dei felsinei all’8° inning col solo homer del 3-2. Non bastano le 11 valide a 5 per il successo, con la serie che ora è sul 2-1 per gli uomini di Ramos e vivrà il suo quarto capitolo nella serata di mercoledì, sempre al Gianni Falchi.

LA CRONACA. Sul monte di lancio i partenti sono Veliz e Giulianelli e la partita inizia nel migliore dei modi, col lungo fuoricampo al centro di Rifaela. Al 2° però Bologna pareggia. Borghi è in base dopo quattro ball, mentre Dobboletta è salvo sull’errore della difesa. Liberatore è il primo out, ma la base a Suarez riempie i cuscini e quella ad Agretti manda a casa il punto dell’1-1. Vaglio batte in doppio gioco e dopo due inning è parità.

Al 3° gli uomini di Ramos non sfruttano due uomini in base, mentre al 5° segnano il punto dell’1-2. Il doppio di Marlin apre la ripresa, il bunt valido di Di Fabio genera una situazione di corridori agli angoli e la rimbalzante di Guevara vale il vantaggio.

Intanto Mendez, salito per Giulianelli, gioca una partita eccellente, con l’unica valida subita al 5° da Newton, ma senza conseguenze. Al 6° l’attacco comincia con due valide (singoli di Angulo e Colmenares) con Marlin che, dopo l’eliminazione di Diaz, riempie le basi dopo aver ricevuto quattro ball. L’occasione per scappare via, però, sfuma, con l’attacco che non segna punti.

Al 7° Bologna pareggia. Suarez tocca valido sul neoentrato Leal, con Agretti a spingerlo in seconda su bunt di sacrificio. Sulla battuta di Vaglio, Suarez è intrappolato tra seconda e terza, ma un errore della difesa gli consente di raggiungere la terza base. Newton è passato intenzionalmente in prima e Celli, subito dopo, va con la volata di sacrificio del pari (Gamberini al piatto è il terzo out).

Finale di partita al cardiopalma. Cominciamo anche l’8° con una valida (singolo di Angulo), ma sul neoentrato Bassani la battuta di Colmenares finisce in doppio gioco e Diaz è eliminato al piatto. Nella parte bassa, con due out, Liberatore colpisce un fuoricampo a sinistra che vale il 3-2. Anche il nono attacco comincia con una valida, il singolo interno di Marlin. Dopo il bunt di Di Fabio che sposta Marlin in seconda, però, la valida del pari non arriva. Vince Bologna.

IL TABELLINO

FORTITUDO BOLOGNA – SAN MARINO BASEBALL 3-2

SAN MARINO: Guevara ec (1/5), Pieternella es (1/4), Rifaela dh (2/3), Martini 1b (1/4), Angulo 2b (2/4), Colmenares r (1/4), Diaz ed (0/4), Marlin ss (2/3), Di Fabio 3b (1/3).

BOLOGNA: Agretti 3b (0/1), Vaglio 2b (0/5), Newton ss (2/2), Celli ed (0/2), Gamberini dh (0/4), Borghi es (0/3), Dobboletta ec (0/3), Liberatore r (1/4), Suarez 1b (2/3).

SAN MARINO: 100 010 000 = 2 bv 11 e 2

BOLOGNA: 010 000 11X = 3 bv 5 e 0

LANCIATORI: Giulianelli (i) rl 2, bvc 1, bb 5, so 1, pgl 0; Mendez (r) rl 4, bvc 1, bb 1, so 4, pgl 0; Leal (L) rl 2, bvc 3, bb 2, so 2, pgl 1; Veliz (i) rl 6.1, bvc 9, bb 3, so 3, pgl 2; Andretta (r) rl 0.2, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0; Bassani (W) rl 2, bvc 1, bb 0, so 2, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Rifaela (1p. al 1°) e Liberatore (1p. all’8°); doppi di Marlin e Suarez