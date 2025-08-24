Baseball, semifinale playoff: hurrà San Marino in gara1

Al Falchi di Bologna il successo dei titani per 3-2 in rimonta matura tra 6° e 9° inning, mentre sul monte il buon lavoro di Paricaguan e Leal, pitcher vincente, fa il resto

Ottimo inizio di semifinale per il San Marino Baseball, che viola il Gianni Falchi in gara1 e si porta sull’1-0 nella serie con la Fortitudo Bologna. Il 2-3 in rimonta matura tra 6° e 9° inning, mentre sul monte il buon lavoro di Paricaguan e Leal, pitcher vincente, fa il resto. Nel box di battuta da segnalare il 3/4 di Pieternella e il 2/4 di Marlin. Gara2 sabato 24 alle 20 sullo stesso campo.

CRONACA. L’inizio è favorevolissimo, perché al primo attacco arriva subito un punto. Con un out, Marlin centra un gran doppio, è in terza sulla rimbalzante di Proctor e va a segnare su una palla mancata durante il turno in battuta di Angulo. Lo 0-1 dura relativamente poco, perché al 2° Bologna impatta e sorpassa in pochi attimi.

Gamberini trova il singolo in apertura, Borghi invece va col doppio in campo opposto. Con due in posizione punto, Albert tocca una debole rimbalzante verso Paricaguan, che completa l’out in prima. La giocata non è conclusa, perché la difesa prova a cogliere fuori base i corridori bolognesi. Il tentativo non va a buon fine e si conclude con un pasticcio e due errori, ma soprattutto con Gamberini e Borghi che riescono a correre a casa per il 2-1.

Il risultato rimane tale per altri tre inning, con Bermudez e Paricaguan a controllare le mazze avversarie. Al 6° però ecco il pareggio. Con un out, Batista tocca un singolo al centro, mentre Marlin lo porta a casa con un gran doppio contro il muro.

Bologna ne mette due in base al 7°, ma non segna su Leal, entrato dopo i 6 inning di Paricaguan. All’8° Di Fabio accoglie Rivero con un singolo e viene spostato in seconda dal bunt di Batista. Nella stessa azione, l’assistenza in prima è sbagliata e Di Fabio corre verso la terza e poi gira anche a casa, ma viene eliminato dal tocco del catcher Marcano. Zero punti in un attacco che si stava mettendo bene, ma zero punti anche per la Fortitudo nella parte bassa nonostante il doppio in apertura di Martina.

È al 9° che arrivano le giocate decisive. Angulo è in prima su base ball, l’ex Helder batte una valida a destra e Pieternella va col singolo a sinistra che porta a casa il punto del vantaggio. La squadra riempie le basi con un out, ma arrivano due eliminazioni al piatto e il punteggio rimane di 2-3.

Poco male, perché nel suo ultimo attacco Bologna trova solo il singolo di Pereira con due out. L’ultima eliminazione è quella di Agretti, al volo da Batista. E' vittoria in gara1.

IL TABELLINO

FORTITUDO BOLOGNA – SAN MARINO BASEBALL 2-3

SAN MARINO: Batista ed (1/4), Marlin ss (2/4), Proctor r (0/4), Angulo 2b (0/3), Helder 1b (1/4), Pieternella (Servidei) dh (3/4), Diaz es (0/3), Celli ec (0/3), Di Fabio 3b (1/4).

BOLOGNA: Marcano es/r (1/4), Pereira 3b (3/5), Agretti ed (1/4), Martina ss (1/4), Gamberini r /1b (1/4), Borghi 1b/es (1/3), Albert dh (0/4), Dobboletta ec (0/4), Vaglio 2b (0/4).

SAN MARINO: 100 001 001 = 3 bv 8 e 3

BOLOGNA: 020 000 000 = 2 bv 8 e 1

LANCIATORI: Paricaguan (i) rl 6, bvc 4, bb 1, so 8, pgl 0; Leal (W) rl 3, bvc 4, bb 1, so 4, pgl 0; Bermudez (i) rl 7, bvc 5, bb 0, so 10, pgl 1; Rivero (L) rl 2, bvc 3, bb 2, so 3, pgl 1.

NOTE: doppi di Marlin, Agretti, Martina e Borghi.