Baseball, semifinali scudetto: al San Marino gara3 9-1

Gara3 finisce nelle mani del San Marino Baseball, che passa in vantaggio 2-1 nella serie e in gara4 avrà il primo match-point a disposizione per accedere alla finale. Nel 9-1 di Serravalle, vanno segnalate le prove di Jesus Lage, eccellente nei suoi 5.2 inning con 10 strikeout, di un Mendez perfetto in chiusura e del line-up che ha prodotto 13 valide. Tra queste, i fuoricampo da due punti di Helder e Batista che hanno spaccato la partita in due.

CRONACA. Le squadre sprecano qualche occasione nei primi due inning e il punteggio si sblocca al 3°, con San Marino a scattare avanti. Il bunt di Batista sorprende tutti in avvio (singolo più errore, corridore in seconda), la finta di bunt con rimbalzante che scavalca gli interni di Marlin aggiunge altro pepe, mandando a casa base l’1-0. Due valide, seguite dalla secca battuta di Helder verso la terza che non è catturata dalla difesa. È un errore che genera una situazione di uomini agli angoli ancora con zero out. A quel punto, è più che sufficiente una battuta in doppio gioco di Angulo per spingere a casa il 2-0.

Il 4° inning scorre veloce, al 5° invece Bologna si fa sotto in maniera pericolosa. Per Gamberini c’è la base ball, mentre sul bunt di Borghi non c’è l’uomo in prima e la battuta diventa una valida. Albert, al piatto, è il primo eliminato, ma subito dopo ecco la valida di Dobboletta che dimezza le distanze e vale come primo punto per la Fortitudo. Lage poi fa battere Vaglio verso Celli e mette strikeout Marcano, risolvendo, di fatto, una situazione piuttosto complicata.

Dal pericolo del pari, la squadra si compatta e va in fuga. Al cambio di campo, il singolo di Marlin e il fuoricampo al centro di Eugene Helder significano 4-1, per un vantaggio che comincia a essere consistente anche se, di certo, non definitivo.

Lage esce dopo 5.2 inning eccellenti, con 10 strikeout a corredo, Entra Mendez, che in un amen chiude la sesta ripresa col pop di Gamberini in diamante. L’attacco, intanto, non si accontenta e, tra 7° e 8°, allunga in maniera definitiva. Prima col 6-1 che arriva grazie al fuoricampo da due punti di Batista. Poi, sempre al 7°, col doppio al centro di Pieternella con un uomo in base che vale il 7-1. Infine, nella ripresa successiva, il singolo a basi piene di Helder che genera i due punti del 9-1. Serata di grande produttività per l’ex di turno, capace di battere a casa quattro punti con un 2/4.

Sul monte Mendez prosegue sulla stessa linea tracciata da Lage ed è perfetto nei suoi 3.1 inning, visto che non concede nemmeno un arrivo in base. Finisce 9-1, San Marino si porta sul 2-1 nella serie.

Stasera alle 20 gara4.

IL TABELLINO

SAN MARINO BASEBALL – FORTITUDO BOLOGNA 9-1

BOLOGNA: Marcano (Bacci 0/1) es (1/3), Pereira 3b (0/4), Agretti ed (0/4), Martina ss (1/4), Gamberini (Mezzetti 0/1) r (0/2), Borghi 1b (1/2), Albert dh (0/3), Dobboletta ec (1/3), Vaglio (Bissa 0/1) 2b (0/2).

SAN MARINO: Batista ed (3/4), Marlin ss (2/5), Helder 1b (2/4), Angulo 2b (1/5), Pieternella r (1/4), Diaz es (1/4), Celli ec (0/3), Di Fabio 3b (1/4), Lo. Di Raffaele dh (2/4).

BOLOGNA: 000 010 000 = 1 bv 4 e 4

SAN MARINO: 002 020 32X = 9 bv 13 e 0

LANCIATORI: Blanco (L) rl 6, bvc 9, bb 1, so 5, pgl 4; Cantelli (r) rl 2, bvc 4, bb 2, so 1, pgl 3; Lage (W) rl 5.2, bvc 4, bb 2, so 10, pgl 1; Mendez (S) rl 3.1, bvc 0, bb 0, so 6, pgl 0.