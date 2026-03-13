Basket DR1: Faenza corsara, SG Tiberius ko (64-75)

Serata sterile di gioco, ma che sarà utile alla squadra per capire come affrontare la restante parte della stagione. Sabato di nuovo in campo

Faenza si impone con merito alla Sforza grazie a un’altissima intensità difensiva. Tiberius non trova i suoi riferimenti e cede due punti importanti tra le mura amiche.

L’approccio dell’SG è di buona fattura, con conclusioni dentro e fuori dall’area dei “lunghi moderni” Benzi e Campajola. L’attacco faentino è sterile e Tiberius ha un buon margine (21-11).

Nel secondo parziale si alza l’intensità difensiva degli ospiti. I ragazzi di Brienza trovano solo due canestri dal campo, mentre Faenza non scappa solo per qualche imprecisione da sotto e delle scarse percentuali da tre punti (31-33).

Nel terzo quarto la musica non cambia. I giallorossi non trovano contromisure all’intensità fisica e al pressing, entrando tardi nei giochi. L’attacco è affidato a soluzioni estemporanee di Gamberini, Benzi e Del Fabbro, mentre l’Academy si sblocca dai 6.75 con diversi interpreti, guidati da un ottimo Bianchi (44-60).

L’ultimo quarto parte con un singulto d’orgoglio. La tripla di Benzi e l’and-one di Amati portano a 10 lunghezze di distacco. Due comete in fila di Bernabini danno qualche speranza, consentendo a Tiberius di toccare il -7. La lucidità però viene a mancare, e allora Aromando “detta la via” in penetrazione, mettendo una distanza rassicurante che, negli ultimi minuti, serve solo a definire il risultato (64-75).

Serata sterile di gioco, ma che sarà utile alla squadra per capire come affrontare la restante parte della stagione. Fortunatamente non c’è tempo per pensare: si torna in campo domani, di nuovo alla Sforza, contro Veni Basket.

IL TABELLINO

SG Tiberius Rimini: Del Fabbro 12, Gamberini 11, Bonfè 2, Nuvoli 8, Amati 5, Campajola 7, Casadei, Zanni ne, Fascicolo ne, Benzi 12, Bracci ne, Bernabini 7. All. Brienza, Vice Serpieri – Pasquini

Faenza Academy: Merendi 4, Bianchi 18, Gorgati 3, Gaina 9, Al Alosy 3, Marras 3, Dellachiesa 7, Grillini, Baldini, Naldini 4, Camparevic 9, Aromando 15. All. Monteventi, Vice Bedeschi – Pio

PARZIALI: 21-11, 31-33, 44-60