Basket A2, alla Dole il derby di Forlì: quinto hurrà di fila (77-86)

In svantaggio anche di 16 lunghezze (61-45), capitan Tomassini e compagni azione hanno rimontato e sono riusciti pure nel ribaltone

La Dole Rimini non si ferma più. E sarà un Natale davvero sereno. I biancorossi di coach Sandro Dell’Agnello vincono anche il derby della Romagna in trasferta (77-86 a Forlì) e dicono cinque vittorie consecutive in un mese di dicembre strepitoso. Rbr riesce a vincere alla Unieuro Arena dopo essere stata in svantaggio anche di 16 lunghezze (61-45), ma capitan Tomassini e compagni hanno fatto come il topolino e azione dopo azione non solo sono rientrati rosicchiando ma sono riusciti pure nel ribaltone.

Una vittoria figlia di una squadra ordinata, paziente e sempre più solida pur con l’assenza prolungata di Robinson. Mattatore del derby Denegri autore di 24 punti, ma pesa tanto anche la serata di Leardini e Camara. In festa i tifosi di Rbr, giunti in trasferta a bordo di tre autobus.

Coach Martino inizia con Tavernelli, Pepe, Harper, Stephens e Gaspardo. Coach Dell’Agnello risponde con Denegri, Marini, Pollone, Ogden e Camara. Ad aprire il derby è una tripla dall’angolo di Gaspardo, poi Stephens per il 5-0 dei padroni di casa. Denegri sblocca il tabellino della Dole per il 5-3. Forlì prova a gestire la cronologia nella parte centrale del quarto: 11-6 Harper e 13-6 Stephens. Poi Leardini dice 13-9. La Unieuro scappa fino al +8 (17-9) a firma Gaspardo, ma a ruota la Dole piazza un parziale di 7-0 con una tripla di Tomassini e quattro punti in fila di Simioni che valgono il -1 (17-16) a 52”. Due liberi di Pepe, ancora Simioni con il jumper e al 10’ è 19-18.

In avvio di secondo quarto Denegri spinge sul pedale dell’acceleratore e con cinque punti in fila porta Rbr sul +4 (19-23). Col passare delle azioni si gioca sul continuo botta e risposta: Masciadri (alla prima da ex) infila la tripla del sorpasso 24-23 Forlì. Si gioca sul punto a punto fino al 29-30 a firma Marini. Nella parte centrale della frazione l’Unieuro prova di nuovo a far sua l’inerzia: parziale di 9-0 con il talento di Aradori e la verticalità di Stephens, per il nuovo +8 (38-30). Rimini si riavvicina con Marini e Camara 38-34. Nel finale di quarto Dole nuovamente a soffiar sul collo 40-37 (Simioni dalla media) e coach Martino si rifugia in time out per gli ultimi 53”. Il primo tempo si chiude sul 41-39 dopo i liberi di Simioni.

Il secondo tempo si apre con la schiacciata di Stephens, Ogden va per il -2 (43-41). Ma è l’Unieuro a tenere in mano il bandolo della matassa: in questi sprazzi di derby i padroni di casa sono più attenti e precisi e in un amen si ritrovano nuovamente sopra di 8 lunghezze (51-43) con Pepe. Il gap si dilata: mentre Rimini forza, Forlì prende fiducia.

Per tanti minuti l’attacco di Rbr si ferma, la squadra di Martino ne approfitta: al 26’ il vantaggio arriva anche sul +16 (61-45) dopo la tripla di Gaspardo in precedenza ben coadiuvato da Stephens. Negli ultimi minuti Rimini ha una forte reazione: Camara segna sei punti in fila, Tomassini aggiunge quattro liberi, poi ancora schiacciata di Gora per il -4 (61-57). Il quarto si chiude con Harper (63-57) e un guizzo di Leardini del 63-59 con il derby ancora tutto da giocare.

L’ultimo quarto si apre con Harper 65-59, ma la Dole cresce e azione dopo azione esce fuori tutta la sua classe. I biancorossi piazzano un parziale mastodontico di 11-0 e a 6’24 si trovano sopra di 5 punti (65-70). Nel costruire il vantaggio pesano Camara e Leardini. A interrompere l’astinenza forlivese è Pepe con la tripla del 68-70, ma a ruota Denegri controbatte subito per il 68-73. Al 35’ ancora Camara fa sentire tutti i suoi muscoli: per il +7 (68-75) del momentaneo massimo vantaggio ospite. Si entra negli ultimi 5 minuti ancora con Camara per il +8 (69-77). Rimini ora è paziente e sceglie bene i suoi tiri: 71-80 Ogden e 73-83 Denegri per un rassicurante +10. Ancora un mastodontico Denegri mette l’ipoteca sul derby con la tripla del 77-86. Resta solo più da aspettare il suono della sirena: la Dole fa suo anche il derby 77-86.

IL TABELLINO

Unieuro Forlì – Dole Basket Rimini 77-86

UNIEURO: Gazzotti, Tavernelli 4, Gaspardo 15, Masciadri 6, Del Chiaro, Bonomi, Berluti, Aradori 7, Harper 16, Stephens 18, Pinza, Pepe 11. All.: Martino.

DOLE: Leardini 10, Tomassini 7, Denegri 24, Sankare, Marini 4, Ogden 12, Pollone, Georgescu, Della Chiesa, Simioni 12, Camara 17. All.: Dell’Agnello.

PARZIALI: 19-18 , 41-39, 63-59,