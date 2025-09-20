Basket A2, all'esordio Dole Rimini passa a Milano (73-82)

La squadra di coach Dell'Agnello allunga fino al +26, poi la Wegreenit risale fino al 67-75. Ci pensa Marini con canestri importanti a mettere il sigillo

Primi due punti nel pallottoliere per la Dole Rimini. L’esordio di campionato è ben augurante per Rinascita Basket Rimini: nel 1° turno della serie A2 Old Wild West i biancorossi si impongono in trasferta al cospetto della Wegreenit Urania Milano (73-82 il finale).

Dopo un primo quarto di studio, capitan Tomassini e compagni girano l’inerzia nella seconda frazione, per poi scavare il solco nella ripresa con autorità e buone statistiche al tiro. Unico neo, il parziale di 18-0 subito nel cuore dell’ultimo quarto e che a momenti fa dilapidare tutto il vantaggio accumulato, arrivato anche sul +26 (49-75). Da segnalare per l’Urania l’assenza di Alessandro Gentile, mentre Rimini vede solo in panchina Gora Camara. I tifosi riminesi festeggiano il successo lontano dal Flaminio: da segnalare la presenza di circa 200 supporter. Per Rbr cinque uomini in doppia cifra.

Il primo quintetto della Dole di regular season è con Robinson, Marini, Pollone, Ogden e Simioni. I padroni di casa replicano con Sabatini, Taylor, Cavallero, Lupusor e Gamble. E’ Taylor ad aprire il match (2-0), Rbr replica con Simioni dai liberi. Milano avanti 5-2, 7-4, ma a 7’10 Pollone impatta da tre 7-7. Ancora una tripla di Luca vale il +1 Rimini (9-10), che diventa poi 9-13 con Simioni a 5’40. Per l’Urania a scaldare la mano è Lupusor: due triple in fila per il 15-14. Nel finale di frazione si gioca sui binari dell’equilibrio: una tripla di Ogden al 9’ vale il 20 pari con cui si chiude il primo quarto. Dole con 1/2 da due e 5/11 da tre.

Il match si riapre con il 2+1 di Cavallero, ma Rbr replica con i primi tre punti del match di Denegri (23-23). Non c’è un padrone: 26-23 Cavallero, ma Simioni impatta subito 26 pari. Col trascorrere dei minuti la Dole trova una maggiore continuità offensiva rispetto a Milano: +5 (30-35) con Marini, poi terza tripla nel match per Pollone (33-38) e Rbr che vola sul momentaneo massimo vantaggio del match (33-40) con il jumper dalla media di Robinson. Si entra negli ultimi 2’ con Rimini che prende fiducia: Marini per il 33-42 e il primo tempo si chiude con i biancorossi sul massimo vantaggio di +11 (33-44). Rbr che tira bene dal campo: 7/14 da due e 9/19 da tre. Rbr sopra a rimbalzo 15-20.

Ripartenza con il volto convinto per i biancorossi, che provano a scappare in più occasioni: Dole mette la freccia subito con Marini per il +14 (33-47) che col trascorrere dei minuti diventa anche +16 (36-52) con la tripla di Ogden. Rbr prosegue ad amministrare il vantaggio, dando sensazione di essere più pimpante e intensa degli avversari: ancora 40-55 con Simioni e 42-57 ancora con il centro da sotto a 2’30” su cui si va in time out. L’inerzia è completamente nelle mani degli ospiti, che ora giocano in scioltezza: ancora Simioni per il +19 (42-61) che lievita anche fino al +20 (44-64) con il punto esclamativo di Denegri. Il 30’ dice 47-67 con la tripla sullo scadere di Tomassini.

Dole che si concede anche il lusso di dilagare. E’ show con Sankare in campo: Assane prima infila una bella tripla dall’angolo, poi va con una schiacciata spettacolare a siglare il +23 (49-72). Il vantaggio diventa anche di 26 punti (49-75) con la tripla di Tomassini. Ma toccato il punto più basso la Wegreenit ha una reazione d’orgoglio: i milanesi piazzano un mostruoso break di 18-0 spinto da Taylor e Cavallero con la partita che torna d’improvviso in discussione 67-75 con l’ex D’Almeida. A sbloccare Rbr ci pensa dopo minuti di smarrimento Marini: suoi i canestri del 67-78 e del 69-80 che fanno rifiatare i romagnoli e mettere in naftalina i due punti. Il match va in archivio sul 73-82.

IL TABELLINO

Wegreenit Urania Milano - Dole Basket Rimini 73-82

WEGREENIT: Taylor 16, Gentile, Amato 9, Lupusor 10, Gamble 6, Rashed, D’Ameida 15, Bracale, Lo Martire, Abega, Cavallero 11, Sabatini 6. All.: Cardani.

DOLE: Leardini 2, Tomassini 11, Denegri 9, Sankare 5, Marini 14, Ogden 10, Pollone 11, Della Chiesa, Robinson 4, Simioni 16, Camara. All.: Dell’Agnello.

PARZIALI: 20-20, 33-44, 47-67