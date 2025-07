Basket A2, Anumba lascia Rimini: si accasa alla Fortitudo

Il saluto del club: "Non hai mai fatto mancare grinta, potenza e allo stesso tempo grande calma, cuore ed educazione"

Simon Anumba, classe 1996, guardia di 194 cm, lascia RivieraBanca dopo tre stagioni e si accasa alla Fortitudo. Nell’ultima regular season ha giocato una media 20 minuti a partita con 4.5 punti e 2.7 rimbalzi di media.

Il club biancorosso lo saluta così: "Ciao Simon, in questi tre anni che hai vissuto al Flaminio, non hai mai fatto mancare grinta, potenza e allo stesso tempo grande calma, cuore ed educazione. Sei andato sopra le righe solo per “demolire” il canestro con le tue schiacciate. In tre anni di Serie A2 abbiamo creato qualcosa d’importante e tu lo hai fatto con noi. Grazie per aver portato la tua grinta e il tuo sorriso che non è mai mancato al Flaminio.

Grazie Simon e in bocca al lupo per il prosieguo della tua carriera".