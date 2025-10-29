Basket A2: Camara super, Dole vincente su Roseto (85-78)

Per Gora Camara da 21 punti, 11 rimbalzi e 32 di valutazione (miglior prova offensiva per punti e valutazione da quando è a Rimini)

Arriva la seconda vittoria di fila per la Dole Rimini che supera una Liofilchem Roseto combattiva fino all’ultimo minuto per 85-78 nel segno di uno strabiliante Gora Camara da 21 punti, 11 rimbalzi e 32 di valutazione (miglior prova offensiva per punti e valutazione da quando è a Rimini, sfiorando di un punto il suo career-high) e di un Tomassini che ne infila 19. In doppia cifra anche l’ex di turno Marini con 17 punti e Gerald Robinson con 10, mentre dall’altra parte non bastano i 14 punti di Sabatino e i 13 punti a testa di Justin Robinson e Sperduto.

Quintetto abituale per la Dole, con Gerald Robinson e Denegri sulle guardie, Marini e Ogden come ali e Simioni al centro del pitturato; per Roseto ci sono Justin Robinson, Cinciarini, Donadoni, Petrovic e Cannon. Mani fredde in apertura con il 2-2 iniziale che resiste per oltre 3’; il sesto punto di Petrovic fa arrabbiare coach Dell’Agnello che ferma il gioco già al 5’ (4-8). La Dole ci mette un po’, poi si accende, con un 12-4 firmato Camara-Marini-Pollone buono per il 18-16 del 9’, c’è tempo anche per una rubata e schiacciata di Robinson, mentre Roseto si affida a Sabatino, già a quota 9, per chiudere il primo quarto in vantaggio 20-21.

Rimini comincia con la tripla di Tomassini e un bell’appoggio di Robinson, per la Liofilchem ci sono Timperi e Tsetserukou a ristabilire la parità a quota 25; Simioni trova canestro e assist per Robinson, poi Denegri porta a 6-0 il parziale ed è timeout abruzzese al 14’ (31-25). Camara trova otto punti quasi filati (in mezzo un libero di Denegri) per la doppia cifra riminese (38-26) e la Dole alza i giri del motore anche in difesa, costringendo Roseto a muovere il punteggio solo dalla lunetta (1/2 Donadoni e Sabatino, 2/2 Sperduto) prima di una tripla ancora di Sperduto che riporta la forbice in singola cifra e porta al minuto riminese al 19’ (40-32). Sabatino accorcia ancora con due liberi, poi Marini segna dalla lunga distanza e con 19” da giocare è coach Francani a spendere il timeout per disegnare l’ultimo attacco, che porta ai due punti di Justin Robinson per il 43-36 dell’intervallo.

Sono gli ospiti a partire forte con un 5-2 prima di un tecnico che costa l’espulsione a Cinciarini ma che Rimini non capitalizza: con la Liofilchem che arriva a -2, c’è anche il timeout Dole al 24’ (47-45) ma le difficoltà offensive continuano. Rimini si sblocca con Tomassini (due triple), Marini e Simioni (and one), Roseto trova sempre il pareggio a quota 52, 55 e 58. Un mini parziale (4-0) vuol dire sospensione Roseto al 28’ (62-58) ma l’inerzia resta nelle mani dei padroni di casa, che tornano in un amen a +9 con Camara (liberi) e Tomassini (tripla): ancora una volta Roseto mette punti in cascina per restare saldamente in partita e al 30’ il tabellone dice 69-63.

Tsetserukou con cinque punti in fila riporta Roseto a un punto di distanza e coach Dell’Agnello è di nuovo obbligato a chiamare timeout sul 69-68 del 33’; con Camara e Timperi che lasciano invariata la distanza tra le squadre, la Dole mette tre possessi di distanza con un 10-2 (a segno Tomassini, Marini, Camara e Ogden) che al 38’ porta il punteggio sull’81-72: sono gli ultimi spunti di un finale che la Dole gestisce con freddezza, con i liberi di Tomassini che certificano la vittoria romagnola per 85-78.

IL TABELLINO

Dole Basket Rimini - Liofilchem Roseto 85-78

DOLE: Leardini, Tomassini 19, Denegri 3, Sankare, Marini 17, Ogden 9, Pollone 1, Georgescu, Della Chiesa, G. Robinson 10, Simioni 5, Camara 21. All.: Dell’Agnello.

LIOFILCHEM: Sabatino 14, Cannon 7, Petrovic 9, Donadoni 3, J. Robinson 13, Landi, Tsetserukou 9, Sperduto 13, Timperi 5, Cinciarini 5. All.: Francani.

PARZIALI: 20-21, 43-36, 69-63)