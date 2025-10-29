Altarimini

Basket A2: Camara super, Dole vincente su Roseto (85-78)

Per Gora Camara da 21 punti, 11 rimbalzi e 32 di valutazione (miglior prova offensiva per punti e valutazione da quando è a Rimini)

A cura di Stefano Ferri Redazione
29 ottobre 2025 23:40
Basket A2: Camara super, Dole vincente su Roseto (85-78) - Un time out Dole (foto De Luiigi)
Un time out Dole (foto De Luiigi)
Rimini
Sport
Condividi

Arriva la seconda vittoria di fila per la Dole Rimini che supera una Liofilchem Roseto combattiva fino all’ultimo minuto per 85-78 nel segno di uno strabiliante Gora Camara da 21 punti, 11 rimbalzi e 32 di valutazione (miglior prova offensiva per punti e valutazione da quando è a Rimini, sfiorando di un punto il suo career-high) e di un Tomassini che ne infila 19. In doppia cifra anche l’ex di turno Marini con 17 punti e Gerald Robinson con 10, mentre dall’altra parte non bastano i 14 punti di Sabatino e i 13 punti a testa di Justin Robinson e Sperduto.

Quintetto abituale per la Dole, con Gerald Robinson e Denegri sulle guardie, Marini e Ogden come ali e Simioni al centro del pitturato; per Roseto ci sono Justin Robinson, Cinciarini, Donadoni, Petrovic e Cannon. Mani fredde in apertura con il 2-2 iniziale che resiste per oltre 3’; il sesto punto di Petrovic fa arrabbiare coach Dell’Agnello che ferma il gioco già al 5’ (4-8). La Dole ci mette un po’, poi si accende, con un 12-4 firmato Camara-Marini-Pollone buono per il 18-16 del 9’, c’è tempo anche per una rubata e schiacciata di Robinson, mentre Roseto si affida a Sabatino, già a quota 9, per chiudere il primo quarto in vantaggio 20-21.

 Rimini comincia con la tripla di Tomassini e un bell’appoggio di Robinson, per la Liofilchem ci sono Timperi e Tsetserukou a ristabilire la parità a quota 25; Simioni trova canestro e assist per Robinson, poi Denegri porta a 6-0 il parziale ed è timeout abruzzese al 14’ (31-25). Camara trova otto punti quasi filati (in mezzo un libero di Denegri) per la doppia cifra riminese (38-26) e la Dole alza i giri del motore anche in difesa, costringendo Roseto a muovere il punteggio solo dalla lunetta (1/2 Donadoni e Sabatino, 2/2 Sperduto) prima di una tripla ancora di Sperduto che riporta la forbice in singola cifra e porta al minuto riminese al 19’ (40-32). Sabatino accorcia ancora con due liberi, poi Marini segna dalla lunga distanza e con 19” da giocare è coach Francani a spendere il timeout per disegnare l’ultimo attacco, che porta ai due punti di Justin Robinson per il 43-36 dell’intervallo.

 Sono gli ospiti a partire forte con un 5-2 prima di un tecnico che costa l’espulsione a Cinciarini ma che Rimini non capitalizza: con la Liofilchem che arriva a -2, c’è anche il timeout Dole al 24’ (47-45) ma le difficoltà offensive continuano. Rimini si sblocca con Tomassini (due triple), Marini e Simioni (and one), Roseto trova sempre il pareggio a quota 52, 55 e 58. Un mini parziale (4-0) vuol dire sospensione Roseto al 28’ (62-58) ma l’inerzia resta nelle mani dei padroni di casa, che tornano in un amen a +9 con Camara (liberi) e Tomassini (tripla): ancora una volta Roseto mette punti in cascina per restare saldamente in partita e al 30’ il tabellone dice 69-63.

 Tsetserukou con cinque punti in fila riporta Roseto a un punto di distanza e coach Dell’Agnello è di nuovo obbligato a chiamare timeout sul 69-68 del 33’; con Camara e Timperi che lasciano invariata la distanza tra le squadre, la Dole mette tre possessi di distanza con un 10-2 (a segno Tomassini, Marini, Camara e Ogden) che al 38’ porta il punteggio sull’81-72: sono gli ultimi spunti di un finale che la Dole gestisce con freddezza, con i liberi di Tomassini che certificano la vittoria romagnola per 85-78.

IL TABELLINO

Dole Basket Rimini - Liofilchem Roseto 85-78

 DOLE: Leardini, Tomassini 19, Denegri 3, Sankare, Marini 17, Ogden 9, Pollone 1, Georgescu, Della Chiesa, G. Robinson 10, Simioni 5, Camara 21. All.: Dell’Agnello.

 LIOFILCHEM: Sabatino 14, Cannon 7, Petrovic 9, Donadoni 3, J. Robinson 13, Landi, Tsetserukou 9, Sperduto 13, Timperi 5, Cinciarini 5. All.: Francani.

PARZIALI: 20-21, 43-36, 69-63)

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini