Basket A2, continua la storia comune di Rbr e Pierpaolo Marini

Era stato il colpo dello scorso mercato, ora arriva una delle conferme più attese : la Rivierabanca Rimini comunica con orgoglio che Pierpaolo Marinifarà parte del roster riminese nel 2025/26 .



Il trentunenne di Atri, da anni tra i migliori italiani del campionato cadetto, si è unito alla squadra guidata da Dell'Agnello nella scorsa stagione sportiva, impattando immediatamente sul parquet e rendendosi protagonista della splendida stagione di Rimini : le sue prestazioni (quasi 15 punti e 4 rimbalzi di media) gli sono valse, poi, un importante riconoscimento personale, con l'assegnazione, da parte della Lega Nazionale Pallacanestro, del titolo di MVP italiano dell'intero campionato.



Il numero 13 di Rbr ha voluto condividere un messaggio per tutti i tifosi biancorossi : "Anche la prossima stagione saremo, di nuovo, insieme! Sono davvero felice, abbiamo fatto una stagione pazzesca e ci siamo divertiti molto, e questo è anche soprattutto e merito vostro perché durante l'anno non ci avete mai fatto mancare passione, calore e affetto, quindi un sincero grazie a tutti voi. La prossima stagione sarà altrettanto difficile e complicata, ma sono sicuro che tutti insieme riusciremo a gioire e divertirci come abbiamo fatto nella scorsa!”.