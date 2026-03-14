Basket A2, Coppa Italia: Dole in finale. Battuta la Valtur (86-85)

A decidere una semifinale infinita è la tripla di un galattico Giovanni Tomassini, a 4” dal gong. Domenica finaler contro la Tezenis Verona

E’ finale! E’ storia. Ed è come magia. La Dole Rimini raggiunge la Tezenis Verona ed è la seconda finalista della Coppa Italia Lnp. I ragazzi di coach Dell’Agnello fanno l’impresa e superano la Valtur Brindisi sull’ultimo tiro (85-86) al termine di una partita sempre incerta ed equilibrata.

A decidere una semifinale infinita è la tripla di un galattico Giovanni Tomassini, a 4” dal gong il capitano si alza fronte canestro da tre punti e va a bucare la retina mandando in estasi i tifosi del Flaminio. Miglior marcatore dei biancorossi è Pierpaolo Marini con 20 punti, ma vanno in doppia cifra anche Sankare (10), Denegri (11) e Simioni (13). La Dole domenica (15 marzo) potrà così giocare la finale di Coppa Italia nella sua bomboniera del Flaminio: la palla a due è in agenda alle 19,45. Nella prima semifinale la Tezenis Verona aveva superato la Victoria Libertas Pesaro 95-88.

La Valtur propone tra i titolari Cinciarini, Copeland, Esposito, Radonjic e Vildera. Coach Dell’Angnello risponde con Denegri, Marini, Laeardini, Ogden e Camara. I primi due punti sono di Leardini, con le squadre in avvio che tendono a studiarsi: Leardini e Denegri vanno a referto per il 2-4 e 4-6. Poi Esposito impatta 6 pari. Al 5’ la Valtur passa avanti 8-6 con Radonjic, ma Simioni piazza la tripla dell’8-9. Nella seconda parte di quarto Brindisi prova a osare: 14-11 con i liberi di Cinciarini, poi +5 (16-11) di Francis. La squadra di coach Bucchi tocca anche il +8 (21-13) con Mouaha. Al 10’ Brindisi sopra a rimbalzo 11-6.

In avvio di secondo quarto la Valtur si porta in controllo. Rbr ricuce con Camara e Marini 22-17, ma Francis da tre e Cinciarini allungano fino al +10 (27-17). Pronta reazione della Dole, i ragazzi di coach Dell’Agnello piazzano un parziale di 6-0 con Leardini, Simioni e Ogden. Nel momento in cui Rimini sembra pronta a girare l’inerzia, Tomassini scivola sul parquet bagnato e Copeland dice prima 29-23 ad appoggiare, poi 31-23. Rimini replica con un 5-0 e sul 31-28 la semifinale è tutta da giocare. Esposito dai liberi fa 2/2 per il 33-28, poi a ruota inizia il Sankare show: il giovane biancorosso prima dice 2+1 (33-31), poi pareggia 33-33 e infine va a depositare il +2 romagnolo 33-35. Il primo tempo termina 35 pari ancora con Esposito. Al 20’ Dole bene da due 12/25, mentre da tre si ferma a 2/7. Brindisi tira in totale 16 liberi, Rimini 5. Esposito 12 punti, Simioni unico in doppia cifra per Rimini con 10 punti.

Il secondo tempo riparte con Marini per il 35-37, ma la Valtur piazza un parziale di 9-0. Tutti coinvolti, da Copeland a Cinciarini, fino al 2+1 di Vildera per il 43-37. Dopo il tecnico di coach Dell’Agnello, Copeland segna il libero del 44-37. Ma la Dole in un minuto confeziona la magia: contro parziale di 8-0 con la tripla di Alipiev che sblocca la comitiva. Poi Sankare con il 2+1 e Alipiev per il +1 Rimini 44-45. Copeland risponde 46-45, ma l’inerzia è passata nelle mani di Rbr: Marini si accede con cinque punti in fila e sul 46-50 Rbr scalda i motori. Ancora Alipiev da tre per il +7 riminese (46-53). La partita è lunghissima. A 1’34 la Valtur prova a riavvicinarsi, lo fa con Copeland per il -3 (56-59). Ma nel finale di frazione la Dole trova ancora canestri importanti fino al +7 (59-66) di Marini.

Si entra negli ultimi 10’ subito con la tripla di Esposito (62-66). Poi ancora lui per il -2 (64-66). A 7’05 Copeland riporta tutto in parità 68-68. Si prosegue in un clima torrido. Parziale di 6-0 Rimini con Ogden, Denegri e ancora Ogden per il 68-74. Dalla parte opposta la Valtur segna due triple con Cinciarini e Francis e a 4’06 è nuovamente perfetta parità 74-74. In una partita infinita Brindisi prova a scappare: il 79-74 di Vildera pesa.

Ma non è finita: la Dole si aggrappa a Marini e a 1’22 è nuovamente equilibrio sovrano 81-81. Si gioca sui minimi particolari: Brindisi trova tutto libero dall’angolo il solito Esposito che non perdona 84-81. Canestro flash di Marini 84-83 a 18”. La Valtur va ai liberi: 1/2 Radonjic 85-83 con 16”. In uscita da time out , Tomassini si prende la tripla fronte canestro e buca la retina 85-86. E’ il canestro della vittoria.

I biglietti per la finale si potranno comprare fino a domenica (15 marzo), alle 14, su Ticketone.

Coppa Italia Lnp – Semifinale

Valtur Brindisi - Dole Rimini 85-86

VALTUR: Copeland 22, Cinciarini 13, Miani 2, Francis 11, Mouaha 2, Vildera 11, Fantoma, Esposito 21, Radonjic 3, Maspero. All.: Bucchi.

DOLE: Leardini 6, Saccoccia, Tomassini 8, Denegri 11, Sankare 10, Marini 20, Ogden 8, Pollone, Della Chiesa, Simioni 13, Camara 2, Alipiev 8. All.: Dell’Agnello.

PARZIALI: 21-13, 35-35, 59-66