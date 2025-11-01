Basket A2, Dole: a Livorno Sankarè torna disponibile, Robinson out

Gerald, a seguito di un contrasto di gioco avvenuto durante la partita con Roseto, ha riportato un risentimento all’inguine

Alla vigilia del match contro la Bi.Emme Service Libertas Livorno, valido per la nona giornata di serie A2 Old Wild West, Dole Basket Rimini coglie l’occasione per fare il punto sulla situazione dell’infermeria in casa biancorossa.

L’atleta Assane Sankarè ha completato il proprio percorso di recupero ed è tornato a disposizione di coach Sandro Dell’Agnello.

Giacomo Leardini, dopo aver svolto questa settimana un lavoro differenziato, si aggregherà al gruppo squadra a partire da martedì in previsione di un suo utilizzo per la partita del 9 novembre contro Torino.

Gerald Robinson, a seguito di un contrasto di gioco avvenuto durante la partita con Roseto, ha riportato un risentimento all’inguine e non sarà a disposizione per la partita di Livorno: nei prossimi giorni saranno eseguiti esami ed approfondimenti al fine di avere un quadro dettagliato sui tempi di recupero.