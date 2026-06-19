Basket A2, Dole: Alessandro Bolognesi a Verona

Dopo due anni si sperano le strade tra il club biancorosso ed il direttore tecnico di RBR. Il saluto della società riminese

Dopo due stagioni in biancorosso, al vertice della categoria, si dividono le strade di Rinascita Basket Rimini e di Alessandro Bolognesl.

Il club biancorosso saluta Bolognesi: "Grazie per il tuo lavoro, per la tua dedizione e per la tua passione!- In bocca al lupo per la tua nuova avventura Alessandro!".

La nuova avventura si chiama Tezenis Verona, neopromossa in serie A. E’ il 38enne dirigente marchigiano, che prima di Rimini ha lavorato a Napoli e Montegranato, la figura su cui punta il presidente Pedrollo per il dopo-Trainotti. Il direttore generale (che da tempo aveva transato il contratto triennale anticipando la scadenza al 30 giugno 2026) anche in questa stagione ha continuato a dividersi tra Verona e l’incarico alla Federbasket.