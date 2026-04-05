Basket A2, Dole alla riscossa: battuta la Gemini Mestre (95-81)

Match di fatto sempre nelle mani della Dole in vantaggio per oltre 37 minuti. In cinque in doppia cifra

La Dole Rimini festeggia la Pasqua con il ritorno alla vittoria. Per Tomassini e compagni è felice l’incontro con la Gemini Mestre degli ex Mattia Ferrari e Alessandro Scarponi, battuta 95-81 in un match vivace fino agli ultimi possessi ma di fatto sempre nelle mani di una Dole in vantaggio per oltre 37 minuti. Il parziale decisivo arriva già nel secondo quarto, con un 14-0 riminese che scava un gap che Mestre non riesce più a chiudere.

Rimini colpisce bene sia da due (53%) che da tre punti (48%), vincendo anche la lotta a rimbalzo (40-28). Diversi i protagonisti del match: il top scorer è un altro ex, Ivan Alipiev, autore di 18 punti con 9 rimbalzi; cinque i riminesi in doppia cifra: 14 per Camara e Tomassini, 12 per Saccoccia e 11 per Simioni. A Mestre non serve il career high in A2 di Aromando (22 punti), oltre ai 17 di Knight e i 14 di Giordano.

Coach Dell’Agnello conferma Denegri, Marini, Pollone, Alipiev e Camara nello starting five; per Ferrari ci sono Bechi, Bonacini, Reggiani, Stewart e Kadjividi. È Camara il protagonista dei primi 2’ con tre punti in fila, una stoppata e una rubata, mentre Mestre trova il primo vantaggio sul 3-4. Denegri e Pollone colpiscono da lontano e Camara schiaccia sotto il Barrio per il 13-9 Dole poco oltre metà quarto, ma è da registrare anche il secondo fallo personale del centro senegalese. Il canestro di Alipiev vale il timeout veneto al 7’ (17-11). Saccoccia prima fa and one, poi confeziona l’assist per Simioni con cui la Dole doppia gli ospiti (22-11): Mestre non ci sta e accorcia con i suoi USA, per il 22-16 di fine primo quarto.

La Gemini comincia con due 1/2, la Dole con le bombe di Simioni e Tomassini: +10 e nuovo minuto ospite al 12’ (28-18). L’interruzione funziona, con gli ospiti a firmare un parziale di 9-2 e tornare a contatto (30-27): al 15’ anche coach Dell’Agnello spende il suo primo timeout, ma la Gemini segna nel traffico e raccoglie viaggi in lunetta portandosi anche avanti, 32-34 e 34-36. Nessun problema per la Dole, che piazza un parziale di 14-0 (protagonista con sette personali Ivan Alipiev) chiuso solo dal 2/2 di Knight e torna in doppia cifra di vantaggio (48-38) a meno di un minuto dall’intervallo. Di Marini l’ultimo canestro del quarto, buono per il 50-38 di metà partita.

Si segna con discreta continuità in apertura di terza frazione, protagonisti Camara da una parte e Aromando dall’altra, con Rimini a mantenere a distanza i veneti, che però non mollano (57-50 a metà quarto). Nessuna squadra trova il break: segnano Simioni e Alipiev per la Dole, Knight e Bechi per la Gemini e al 28’ è 63-55. Rimini cerca di dare la spallata decisiva con Tomassini e Saccoccia: il capitano biancorosso piazza due triple in fila, ed il numero 1 lo imita poco dopo; spazio anche per il 2/2 dalla linea della carità di Sankare per chiudere a +15 il terzo quarto, 74-59.

Due punti di Sankare per Rimini, ma anche un 5-0 (tripla di Aromando e schiacciata di Knight) per Mestre, che rientra a -12 e convince coach Dell’Agnello al minuto di sospensione (76-64) al 32’. La Dole vuole amministrare il vantaggio, e resta avanti in doppia cifra (80-67) anche al timeout Gemini del 34’; il vantaggio riminese resta sostanzialmente immutato: dove la Dole cavalca Denegri (due triple), la Gemini si affida a Knight ed Aromando per restare in scia: al 38’ è timeout dei padroni di casa (88-77).

La tripla di Alipiev e la schiacciata di Simioni chiudono, di fatto, la partita: c’è spazio anche per i giovani Ronci e Ruggeri, con il primo a segnare i canestri che definiscono il punteggio finale; vince 95-81 la Dole Rimini.

IL TABELLINO

Dole Basket Rimini - Gemini Mestre 95-81

DOLE: Saccoccia 12, Tomassini 14, Ruggeri, Denegri 9, Sankare 8, Marini 4, Pollone 3, Georgescu, Ronci 2, Simioni 11, Camara 14, Alipiev 18. All.: Dell’Agnello.

GEMINI: Giordano 14, Bechi 7, Porcu, Scarponi 2, Parravicini 1, Stewart Jr. 3, Knight 17, Kadjividi 3, Reggiani 5, Bonacini 7, Aromando 22. All.: Ferrari.

PARZIALI: 22-16, 50-38, 74-59