Basket A2, Dole all'ottava vittoria di fila: Cento ko (88-66)

Rimini mantiene salda la vetta della classifica in coabitazione con Pesaro. In cinque in doppia cifra

La Dole Rimini non si ferma più. Con una squadra sempre più compatta, solida e dalle gerarchie ben definite trova l’ottava vittoria consecutiva e mantiene salda la vetta della classifica in coabitazione con Pesaro. Contro la Sella Cento (88-66 il finale) i biancorossi non rischiano praticamente nulla e la partita si chiude ben prima del 40esimo minuto.

Coach Dell’Agnello trova tanti spunti positivi: una difesa energetica, soluzioni al tiro efficaci e ben spalmate. Con tanti giocatori in crescita, da far sembrare la panchina lunghissima: progressi costanti da Leardini, Alipiev inizia a ingranare con i compagni, per non parlare di Sankare sempre più valore aggiunto. Alla fine la Dole chiude con cinque uomini in doppia cifra. In estasi i supporter biancorossi, in un palasport gremito in ogni ordine di posto e in festa.

Novità in quintetto per coach Dell’Agnello che parte con Denegri, Marini, Leardini, il neoacquisto Alipiev e Camara. Coach Di Paolantonio replica con Berdini, Devoe, Conti, Davis e Moretti. Primi due punti di Moretti (0-2), ma Rbr risponde subito con la tripla di Leardini 3-2. I riminesi prendono subito il controllo del match: 8-4 con la tripla di Marini e 12-8 con Marini. La Dole allunga 16-8 con la tripla di Denegri e 20-8 con Tomassini. I ragazzi di coach Dell’Agnello costruiscono le certezze partendo da una difesa energica, per poi punire in attacco: +12 (22-10) con Simioni. Il finale di quarto è favorevole alla Sella: parziale di 5-0 con il 2+1 di Devoe e il canestro di Davis.

Dopo il 22-17 a firma Montano, è Dole show nei minuti successivi: Sankare corre in campo aperto e va a depositare in schiacciata i punti del 26-17 e 28-19 con cui fa esplodere il Flaminio. A ruota ci pensa capitan Tomassini a riportare Rbr sul +12 (31-19). Si entra nella seconda parte del quarto e Rimini è sempre più consapevole dei propri mezzi: parziale di 6-0 con Denegri, Sankare e Camara per il +16 (37-21). Arletti dall’angolo consente a Cento di riportarsi sul -9 (37-28), ma Camara va con il 2+1 (40-38) per il nuovo +12. Nell’ultimo minuto Arletti dalla media dice -10 (40-30). Poi il primo tempo si chiude sul -8 (40-32) con i liberi di Berdini.

Si riparte con Moretti (40-32), ma la Dole riporta immediatamente l’inerzia dalla propria parte: 43-34 Marini e 45-34 con un Sankare sempre più coinvolto. L’ex Conti porta la Sella al massimo fino al -7 (47-40), ma Rimini è in fiducia e sa sempre cosa fare: 53-42 con una nuova schiacciata di Sankare e un Simioni in crescita che con il 2+1 dice 56-44. La Dole allunga: 59-46 con tripla di Tomassini e primi punti anche per Alipiev per il +15 (61-46). Berdini tiene alta la bandiera della Sella, ma i romagnoli al 30’ sono ancora a +14 (67-53).

Si entra negli ultimi 10’ con la Dole che vuole già chiudere i conti. Dopo il 67-55 di Davis arriva un parziale di 8-0 che manda i romagnoli sul massimo vantaggio di 20 lunghezze (75-55): pesano due triple di Tomassini e un canestro di Simioni che gioca un secondo tempo da vero professore. Trascorrono i minuti e Rbr finisce per dilagare: Simioni e Tomassini sembrano i talenti di un video game, Rimini vola a +24 (81-57) con la Sella esausta che non riesce a tenere il passo.

Negli ultimi 4’ la Dole non rischia praticamente più nulla ed è tempo per coach Dell’Agnello di dar minuti a tutti i suoi protagonisti: Alipiev prende fiducia e pure lui inizia a segnare a raffica (88-64). Un minuto anche per Della Chiesa e Georgescu verso l’88-66 finale.

IL TABELLINO

Dole Rimini – Sella Cento 88-66

DOLE: Leardini 6, Tomassini 17, Denegri 12, Sankare 12, Marini 10, Pollone, Georgescu, Della Chiesa, Simioni 16, Camara 8, Alipiev 7. All.: Dell’Agnello.

SELLA: Tanfoglio, Piazzi, Arletti 7, Conti 9, Berdini 14, Devoe 12, Moretti 12, Montano 2, Guerrieri, Davis 10, Fall, Tiberti. All.: Di Paolantonio.