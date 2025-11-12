Basket A2, Dole cade a Brindisi (85-78): in sei in doppia cifra

Decisive due triple pesanti della coppia Copeland-Francis che valgono il 77-69 con 2’30” da giocare: lì la Dole non è più riuscita a rientrare

La Dole Rimini lotta fino in fondo a testa alta ma non basta. La squadra di coach Sandro Dell’Agnello cede nell’11° turno della serie A2 al cospetto della Valtur Brindisi (85-78). Orfana di Gerald Robinson, Rbr gioca per lunghi tratti alla pari non riuscendo però mai a ribaltare l’inerzia per pensare di strappare i due punti dal palaPentassuglia.

Due i momenti decisivi del match: il 9-2 di parziale in principio di secondo tempo e le due triple cruciali in fila del duo Copeland-Francis per il 77-69 dal quale la Dole non è più riuscita a rientrare. Per i romagnoli non bastano ben sei uomini in doppia cifra, segnale di una squadra che ha comunque lottato unita. Ora i biancorossi torneranno in campo domenica, al Flaminio, contro Ruvo di Puglia per il pronto riscatto.

Coach Bucchi fa esordio con Cinciarini, Copeland, Radonjic, Esposito e Vildera. Dell’Agnello replica con Denegri, Marini, Pollone, Ogden e Camara. Non si segna troppo in avvio, Vildera fa subito sentire la sua prestanza: suoi i punti dell’1-0 e 3-0. Rimini si accende con Marini, poi con la schiacciata di Ogden del 3-4. Si gioca sulle ali dell’equilibrio: i padroni di casa osano al massimo sul 6-4 con Copeland e 10-7 con Vildera. A 2’27” arriva il perfetto pareggio 12-12 con il 2+1 di Marini. Coach Dell’Agnello trova in uscita dalla panchina un Simioni ispirato: suoi 5 punti in fila valgono il vantaggio biancorosso 14-17. Il quarto termina sul 17 pari dopo la tripla di Francis. Da segnalare i 5 rimbalzi offensivi concessi alla Valtur, con Vildera fattore sotto i tabelloni.

Anche il secondo quarto evolve all’insegna dell’incertezza. E’ ancora un guizzo di Simioni a riportare la Dole avanti 20-22, ma dalla parte opposta Vildera imbeccato dall’esperienza di Cinciarini riporta tutto in parità 22-22. Rimini torna avanti con Denegri 24-27, ma è un continuo tira e molla: 31 pari con una bella soluzione di Sankarè e 34-34 con Camara a 3’50. Si sbaglia molto nella seconda parte del quarto: Copeland con un 2+1 dice 40-38, ma la Dole risponde con una bella tripla di Leardini (40-41). Proprio sul suono della sirena è Copeland a mandare tutti negli spogliatoi con la Valtur in vantaggio di due lunghezze (43-41) e una partita tutta da giocare.

Le prime azioni del secondo tempo sono fondamentali per la Valtur che passa al comando. Un parziale di 9-2 consente ai brindisini di scappare 52-43. Nel break pesano i canestri di Copeland e Radonjic, mentre Rbr si deve accontentare di appena due punti di Marini. Con il trascorrere dei minuti i padroni di casa mantengono il controllo: sul 59-50 con la tripla di Miani si registra il momentaneo massimo vantaggio. Nella seconda parte del quarto i romagnoli si affidano tanto alla verticalità di Camara e gli ospiti si riportano fino al 61-57. L’ultimo canestro della frazione è di Francis per il 63-57 del 30’.

La Dole si porta a un possesso di distanza dopo il 2+1 di Camara (63-60). Ma la Valtur riesce sempre a mantenere il naso avanti: 66-60 con il solito, onnipresente, Vildera. In più occasioni Rbr può tornare a contatto ma manca un po’ di cinismo per girare l’inerzia. Allora la Valtur ne approfitta, tipo con la tripla di talento di Copeland del 71-64.

Ma la Dole non ci sta e dalla parte opposta arriva un canestro da tre di capitan Tomassini per il 71-67 sul quale coach Bucchi si rifugia in time out. Si entra negli ultimi 3 minuti con l’11° turno ancora da decidere: quando pesa però la Valtur estrae dal cilindro due triple pesanti con la coppia Copeland-Francis che vale il 77-69 con 2’30” da giocare. Polveri bagnate al tiro per la Dole, non per la Valtur che riesce nel finale a trovare il nuovo massimo vantaggio sul +10 in due occasioni con Vildera e Francis (79-69 e 82-72). La Dole prova a limitare il gap, ma nel finale Brindisi non rischia nulla: 85-78 il finale con 24 punti di Vildera.

IL TABELLINO

Valtur Brindisi – Dole Rimini 85-78

VALTUR: Copeland 21, Cinciarini 3, Miani 5, Francis 20, Mouaha, Vildera 24, Wojciechowski, Esposito 6, Radonjic 6, Maspero. All.: Bucchi.

DOLE: Leardini 10, Tomassini 11, Denegri 12, Sankare 2, Marini 14, Ogden 4, Pollone, Della Chiesa, Simioni 10, Camara 15. All.: Dell’Agnello.

PARZIALI: 17-17, 43-41, 63-57