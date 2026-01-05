Basket A2, Dole cala il settebello: colpo a Torino (64-67)

Settima vittoria di fila maturata a due secondi dalla fine grazie ad una bomba di Tomassini. Rimini resta in vetta alla classifica

La Dole patisce in avvio la fisicità della Reale Mutua, ma esce fuori alla distanza ed espugna anche il Pala Gianni Asti di Torino (64-67). Rimini cresce nel corso del secondo tempo, aggiusta la mira al tiro, ma contro questa Torino ci vogliono mille energie: a pesare sono i dettagli. Cruciale l’esperienza di Tomassini nel canestro del 62-64 e soprattutto nell’infilare la tripla a 2” dalla fine della vittoria con una lucidità pazzesca.

Per Rbr questa è la settima vittoria consecutiva, con i ragazzi di coach Dell’Agnello che restano in vetta alla classifica della serie A2 Old Wild West. Da segnalare la presenza al pala Gianni Asti di oltre un centinaio di tifosi riminesi che non hanno mai smesso un secondo di incitare la squadra.

Coach Moretti parte con Schina, Massone, Teague, Allen, Bruttini. Mentre Dell’Agnello opta per Denegri, Marini, Pollone, Sankarè e Camara. Parte molto intensa la Reale Mutua portandosi subito in vantaggio: 2-0 Allen e 6-2 Massone. A 5’54 l’esordio in campo di Ivan Alipiev. La Dole patisce il gioco molto fisico di Torino: due liberi di Teague valgono il +11 (15-4).

Rbr fatica a trovare i suoi meccanismi, si sblocca solo grazie a una tripla di Leardini del 15-7. Ancora Massone per il nuovo +11 (19-8). Un appoggio di Simioni chiude il quarto 19-10. Al 10’ Rbr si deve accontentare di un 3/14 al tiro dal campo. Rimini sotto a rimbalzo 17-11.

Si riparte con Camara (19-12), ma Schina sale in cattedra e a ruota con una schiacciata di Cusin la Reale Mutua torna sul +11 (25-14). Il momentaneo massimo vantaggio dei padroni di casa arriva sul +13 (27-14) con Teague. La Dole riesce a piazzare un break di 6-0 e con Denegri è -7 (27-20). I biancorossi hanno polveri bagnate al tiro dalla lunga e cercano di andare sotto le plance: altro 6-0 con Simioni a suonare la carica e i riminesi tornano a contatto 29-26. Ancora -3 (31-28) con autografo Denegri. Cusin chiude il primo tempo 33-30. Rbr deve fare i conti con un anomalo 1/10 al tiro da tre punti.

È Bruttini a inaugurare il secondo tempo (35-30), ma azione dopo azione la Dole aggiusta la mira al tiro. Subito Leardini con la sua seconda tripla per il 35-33, poi Denegri lo imita a ruota per il primo vantaggio Rbr del match (35-36). Marini osa 35-38, con gli ospiti che vogliono girare l’inerzia. Dopo una nuova tripla di Denegri (37-41), si entra nella seconda parte di frazione con Rimini che tenta l’allungo +7 (39-46) a firma Simioni. La Reale Mutua non demorde e si affida al veterano Cusin, che segna sei punti in fila per i suoi fino al -2 (45-47). Massone da tre dice ancora -1 (48-49), ma il quarto si chiude sul +4 Dole grazie a tre liberi di Marini (48-52).

Una tripla di Tortù riporta i piemontesi a -1 (51-52), ma Simioni non sbaglia un colpo: canestro da due più tripla e la Dole è in vantaggio di 6 (51-57). La partita si fa combattuta e si entra al 35’ con Schina che va a infilare la tripla del -2 (55-57), sulla quale coach Dell’Agnello si rifugia in time out. Si torna in campo e Cusin sempre più fattore va a impattare 59-59. Si gioca al cardiopalma: ancora Cusin dalla mattonella 61-59, ma Tomassini dalla parte opposta mette la tripla per il nuovo vantaggio Rimini (61-62). Pesano i dettagli: 1/2 Schina (62-62), ma Tomassini va d’esperienza (62-64). Marini sbaglia entrambi i liberi e a 10” dalla fine Teague va a impattare 64-64. Ma Tomassini è granitico, col suo talento segna la tripla della vittoria a 2 secondi dalla fine (64-67).

IL TABELLINO

Reale Mutua Torino – Dole Rimini 64-67

REALE MUTUA: Eruke, Schina 8, Bruttini 4, Allen 16, Stazzonelli, Massone 9, Cusin 14, Severini, Teague 10, Zucca, Tortù 3. All.: Moretti.

DOLE: Leardini 10, Tomassini 10, Denegri 16, Sankarè 2, Marini 7, Pollone, Della Chiesa, Simioni 17, Camara 5, Alipiev. All.: Dell’Agnello.

PARZIALI: 19-10, 33-30, 48-52