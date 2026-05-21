Basket A2, Dole corsara a Cividale in gara1 di semifinale (69-84)

I biancorossi ribaltano il fattore campo proprio come era accaduto nei quarti con la VL. Gara2 nel pomeriggio di sabato con palla a due alle 16

A 48 ore dalla sbornia di gara5 con la Vitrifrigo di Pesaro espugnata e passaggio del turno, la Dole Rimini compie un’altra opera d’arte e porta a casa anche gara1 della semifinale playoff per la serie A1. I ragazzi di coach Dell’Agnello vincono in trasferta al cospetto della Ueb Gesteco Cividale (69-84 il finale), si portano in vantaggio 1-0, e soprattutto ribaltano il fattore campo proprio come era accaduto nei quarti con la VL. I romagnoli sanno già, nella peggiore delle ipotesi, di poter allungare la serie, giocando due sfide al Flaminio.

Coach Stefano Pillastrini si trova orfano non solo di Costi ma anche di un elemento chiave come l’americano Freeman e la Dole ne approfitta. I riminesi tornano in campo con autorità, sulle ali dell’entusiasmo dopo l’impresa di Pesaro, senza sentire la fatica: il risultato è una Dole in controllo in pratica per tutta la cronologia. Capitan Tomassini (ancora fattore X con 19 punti) e compagni scappano sin dal finale di primo quarto senza più essere ripresi. Ora è già tempo di pensare a gara2: si tornerà in campo nel pomeriggio di sabato, con palla a due alle 16.

Pillastrini inaugura la serie con Rota, Redivo, Cesana, Marangon e Berti. Cinque standard per Dell’Agnello con Denegri, Marini, Leardini, Alipiev e Camara. Parte bene la Dole 0-4 con Leardini e Denegri. Poi la Ueb Gesteco trova le contromisure soprattutto spinta da Redivo per il 6-4. I friulani allungano in avvio fino a +5 (11-6) ancora con la firma di Redivo. Ma i romagnoli sono in fiducia dopo l’impresa di gara5 a Pesaro: a 3’30 Leardini piazza la tripla del pareggio 13-13. Il finale di frazione è tutto a favore degli ospiti: break di 17-3 biancorosso e Rbr vola. Quattro punti in fila di Sankare, dopo Simioni e Tomassini con due triple per il +9 (16-25) del 10’. Per la Ueb Gesteco Redivo già a 9 punti, ospiti al tiro con 7/9 da due e 3/8 da tre.

Secondo quarto con l’inerzia tutta a favore della Dole, gli uomini di coach Dell’Agnello trovano il +10 con capitan Tomassini (18-28). Il gap si dilata ulteriormente, Porter di talento segna cinque punti in fila per il +12 (21-33). Il massimo vantaggio arriva a+14 (21-35) con Denegri. Rimini ancora in controllo con Alipiev da tre e Leardini per il 29-40. Nella seconda parte del quarto Cividale prova a rientrare, ma i canestri di Ferrari non bastano, osando al massimo fino al 37-43. Nel finale di primo tempo la Dole torna a prendere in mano gara1: jumper di Tomassini, poi Porter da oltre 9 metri con la tripla che vale il +11 (37-48) dell’intervallo. Porter è già a 12 punti, Tomassini lo segue a 11. Rimini è serena al tiro 11/19 da due e 8/15 da tre.

Parte meglio nella ripresa la Ueb Gesteco Cividale: il parziale di 8-2 con Redivo e Cesana protagonisti vale il -5 (45-50) nell’arco di due minuti.

Marangon ricuce ancora fino al -4 (47-51), ma per Rimini a levare le castagne dal fuoco ci pensano soprattutto le triple prima di Leardini poi di Simioni in atipicità per il nuovo +9 (50-59). Rbr nel cuore della terza frazione piazza un nuovo parziale di 10-0 e con un Tomassini chirurgico torna sopra di 14 lunghezze (50-64). Nel finale la squadra di coach Pillastrini prova a reagire: Redivo e il 2+1 di Campogrande per il 55-64 del 30’. Tomassini intanto sale a 16 punti con 2/3 da due e 4/6 da tre: mostruoso.

Si entra negli ultimi 10’ con Cividale che deve provare a rientrare: Rota più Ferrari valgono il -7 (59-66), ma la Dole risponde con Sankare e soprattutto con la tripla di Denegri che vale il nuovo +12 (59-71) romagnolo. Ancora Davide per il 62-74 con cui si scavalla il 35’. A 3’46 Redivo va di tabella per il -8 (66-74) su cui coach Dell’Agnello vuole subito rifugiarsi in time out. Porter segna il suo 18° punto e gli ospiti tornano sul +10 (66-76). Tomassini è una sentenza: ancora il capitano da tre per il +13 (66-79) con cui la Dole mette ufficialmente le mani su gara1. Nel finale a Rbr non resta che amministrare, senza rischiare nulla: Rimini allunga ancora 67-84. Non resta che definire il risultato di gara1: i riminesi espugnano Cividale 69-84.

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IL TABELLINO

Ueb Gesteco Cividale-Dole Rimini 69-84

UEB GESTECO: Redivo 17, Ferrari 13, Rota 12, Norbedo, Costi, Campogrande 3, Marangon 10, Devetta, Gozo 2, Berti 2, Freeman, Cesana 10. All.: Pillastrini.

DOLE: Leardini 10, Porter 18, Saccoccia, Tomassini 19, Denegri 12, Sankare 6, Marini, Pollone, Simioni 6, Camara 5, Alipiev 8. All.: Dell’Agnello.

PARZIALI: 16-25, 37-48, 55-64