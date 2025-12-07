Basket A2, Dole corsara a Scafati con autorità (79-82)

I ragazzi di coach Dell’Agnello mostrano un buon equilibrio di squadra e valida circolazione di palla

Una super Dole Rimini sbanca con una prova d’autorità il parquet della Givova Scafati, nell’anticipo del 16° turno della serie A2 Old Wild West. I ragazzi di coach Dell’Agnello chiudono la disputa sul 79-92, mostrando un buon equilibrio di squadra e valida circolazione di palla nonostante l’assenza del play Gerald Robinson. Rbr gioca forse il miglior primo tempo della sua stagione, con statistiche elevate e tanti giocatori coinvolti. In chiusura di secondo quarto gli ospiti raggiungono il massimo vantaggio sul +28 (29-57).

Nella ripresa Scafati prova a rientrare, senza mai tuttavia impensierire più del dovuto la Dole. I riminesi trovano ben cinque uomini in doppia cifra: Marini 20, Denegri 19, Ogden 17, Tomassini 16 e Simioni 10. Da segnalare la presenza in trasferta di una cinquantina di tifosi biancorossi in festa.

Avvio di match con Mascolo, Walker, Allen, Mollura e Iannuzzi per la Givova. La Dole replica con Denegri, Marini, Pollone, Ogden e Camara. Ad aprire il match è Camara con un libero, poi con Mascolo e Walker i padroni di casa si portano sul 5-1. Ma Rbr prende ben presto le contromisure: Denegri inizia a scaldare la mano e sono suoi i canestri per il 5-3 e 8-5. Con la tripla di Pollone i biancorossi mettono il naso avanti 8-10 e la produzione offensiva riminese inizia a farsi sontuosa. Denegri e Ogden infilano due triple in fila per il 10-16. In uscita da time out, la Dole continua a macinare certezze: 10-18 Ogden e 11-21 di Denegri per il +10 del 7’. Con una schiacciata di Simioni, i romagnoli arrivano sul 13-26. Ma non è finita: 5-0 a firma Tomassini-Simioni per il +15 (16-31). Caroti chiude il quarto 19-31. Rbr si diletta con 6/12 da due e un super 5/7 da tre.

Si riparte ed è assoluto controllo per la Dole. Marini mette in mostra tutto il suo repertorio, ben coadiuvato da Leardini e Rimini piazza un nuovo 8-0 che le consente di volare sul +20 (19-39) dopo appena 12’. I ragazzi di coach Dell’Agnello sono un rullo compressore: prima Denegri per il +24 (23-47), poi Ogden dall’angolo dice +26 (24-50) dopo una splendida circolazione di palla. C’è solo una squadra in campo e quella è Rimini. Mentre Scafati continua a pasticciare su entrambi i lati del campo, capitan Tomassini e compagni sono scatenati: proprio con una tripla di Giovanni il massimo vantaggio si eleva fino a +28 (29-57). A chiudere il primo tempo due liberi di Walker per il 31-57.

Ripresa senza particolari scossoni. La Givova prova in avvio di secondo tempo ad alzare l’intensità, il tema dura per una manciata di minuti: Iannuzzi e Walker spingono fino al 44-61. Ma Rimini tiene saldo il controllo del match: Tomassini da tre trova il nuovo +20 (44-64) poi con Marini arriva anche il +22 (46-68). Il tempo scorre via veloce: ancora +23 con Ogden (50-73) e +21 (54-75) di Tomassini. Il quarto si chiude sul 56-75, con il parziale che va a Scafati 25-18.

Dopo il 56-77 di Simioni, la Givova piazza un parziale di 7-0 della disperazione per provare a rientrare: i campani si riportano sotto fino a -14 (63-77) con il canestro di Walker. Dopo aver dato tanto nel corso dei primi tre quarti, la Dole si trova a dover amministrare: importanti sono i canestri dai liberi e due punti in sotto mano di Marini per il 66-82. Per Rimini i canestri della sicurezza arrivano ancora da Marini che mette l’ipoteca con il 76-90 e 76-92. Il match termina con una tripla di Italiano 79-92. Rbr porta a casa due punti pesantissimi.

IL TABELLINO

Givova Scafati – Dole Rimini 79-92

GIVOVA: Walker 25, Chiera, Iannuzzi 5, Mollura 9, Allen 6, Italiano 6, Mascolo 12, Pulazzi 11, Caroti 5, Fresno. All.: Vitucci.

DOLE: Leardini 2, Tomassini 16, Denegri 19, Sankare, Marini 20, Ogden 17, Pollone 3, Della Chiesa, Simioni 10, Camara 5. All.: Dell’Agnello.

PARZIALI: 19-31, 31-57, 56-75