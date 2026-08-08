Basket A2, Dole: domenica 16 il raduno al PalaSgr di Santarcangelo

Venerdì 28 agosto primo test contro l'Andrea Costa Imola al PalaSGR ma a porte chiuse

Prende il via domenica 16 agosto la stagione 2026/27 della Dole Rimini. I biancorossi si raduneranno infatti al PalaSGR di Santarcangelo di Romagna per alzare ufficialmente il sipario sulla stagione dell'ottantesimo anniversario del basket riminese.

Dopo i primi allenamenti agli ordini di coach Sandro Dell'Agnello, capitan Tomassini e i suoi scenderanno in campo per una serie di scrimmage e partite amichevoli: l'appuntamento clou sarà quello del 3 settembre (ore 20:30), quando la Dole affronterà la Virtus Bologna nella Start Romagna Cup.

Al termine della preseason, la Dole parteciperà alla Supercoppa LNP Old Wild West: semifinale con la VL Pesaro venerdì 18 settembre, eventuale finale domenica 20; si gioca al Pala De Andrè di Ravenna.

Il calendario completo della preseason: