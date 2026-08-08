Basket A2, Dole: domenica 16 il raduno al PalaSgr di Santarcangelo
Venerdì 28 agosto primo test contro l'Andrea Costa Imola al PalaSGR ma a porte chiuse
Prende il via domenica 16 agosto la stagione 2026/27 della Dole Rimini. I biancorossi si raduneranno infatti al PalaSGR di Santarcangelo di Romagna per alzare ufficialmente il sipario sulla stagione dell'ottantesimo anniversario del basket riminese.
Dopo i primi allenamenti agli ordini di coach Sandro Dell'Agnello, capitan Tomassini e i suoi scenderanno in campo per una serie di scrimmage e partite amichevoli: l'appuntamento clou sarà quello del 3 settembre (ore 20:30), quando la Dole affronterà la Virtus Bologna nella Start Romagna Cup.
Al termine della preseason, la Dole parteciperà alla Supercoppa LNP Old Wild West: semifinale con la VL Pesaro venerdì 18 settembre, eventuale finale domenica 20; si gioca al Pala De Andrè di Ravenna.
Il calendario completo della preseason:
Domenica 16 agosto, ore 17: raduno - PalaSGR, Santarcangelo di Romagna
Venerdì 28 agosto: Dole Rimini-Andrea Costa Imola - PalaSGR, Santarcangelo di Romagna (A PORTE CHIUSE)
Giovedì 3 settembre, ore 20:30: Start Romagna Cup, Dole Rimini-Virtus Bologna - Palasport Flaminio
Mercoledì 9 settembre: Dole Rimini-VL Pesaro - Palestra Fontanelle, Riccione (A PORTE CHIUSE)
Sabato 12 settembre: Dole Rimini-La T Tecnica Gema Montecatini - Zola Predosa BO (A PORTE CHIUSE)
Da venerdì 18 a domenica 20 settembre: Supercoppa LNP Old Wild West - Pala De Andrè, Ravenna