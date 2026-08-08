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Basket A2, Dole: domenica 16 il raduno al PalaSgr di Santarcangelo

Venerdì 28 agosto primo test contro l'Andrea Costa Imola al PalaSGR ma a porte chiuse

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
08 agosto 2026 14:43
Basket A2, Dole: domenica 16 il raduno al PalaSgr di Santarcangelo - Il coach Dell'Agnello
Il coach Dell'Agnello
Rimini
Sport
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Prende il via domenica 16 agosto la stagione 2026/27 della Dole Rimini. I biancorossi si raduneranno infatti al PalaSGR di Santarcangelo di Romagna per alzare ufficialmente il sipario sulla stagione dell'ottantesimo anniversario del basket riminese.

Dopo i primi allenamenti agli ordini di coach Sandro Dell'Agnello, capitan Tomassini e i suoi scenderanno in campo per una serie di scrimmage e partite amichevoli: l'appuntamento clou sarà quello del 3 settembre (ore 20:30), quando la Dole affronterà la Virtus Bologna nella Start Romagna Cup.

Al termine della preseason, la Dole parteciperà alla Supercoppa LNP Old Wild West: semifinale con la VL Pesaro venerdì 18 settembre, eventuale finale domenica 20; si gioca al Pala De Andrè di Ravenna.

Il calendario completo della preseason:

  • Domenica 16 agosto, ore 17: raduno - PalaSGR, Santarcangelo di Romagna

  • Venerdì 28 agosto: Dole Rimini-Andrea Costa Imola - PalaSGR, Santarcangelo di Romagna (A PORTE CHIUSE)

  • Giovedì 3 settembre, ore 20:30: Start Romagna Cup, Dole Rimini-Virtus Bologna - Palasport Flaminio

  • Mercoledì 9 settembre: Dole Rimini-VL Pesaro - Palestra Fontanelle, Riccione (A PORTE CHIUSE)

  • Sabato 12 settembre: Dole Rimini-La T Tecnica Gema Montecatini - Zola Predosa BO (A PORTE CHIUSE)

  • Da venerdì 18 a domenica 20 settembre: Supercoppa LNP Old Wild West - Pala De Andrè, Ravenna

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