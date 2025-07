Basket A2, Dole: ecco l'esterno Davide Denegri, che colpo

Arriva dalla massima serie il quarto innesto della Rbr 2025/26. Si tratta di un attaccante di livello assoluto per la categoria



Arriva dalla massima serie il quarto innesto della Rbr 2025/26 : la Dole Rimini è orgogliosa di comunicare che Davide Denegri è un nuovo giocatore della formazione biancorossa.



Esterno di 184 cm per 80 kg , capace di giocare in entrambi gli spot di guardia, Denegri è un attaccante di livello assoluto per la categoria: pericoloso oltre l'arco dei 6,75, ma anche abile nel creare gioco per i compagni. Anche nella propria metà campo, il nuovo biancorosso si distingue per la sua intensità difensiva, in particolare sulla palla.



Davide Denegri nasce a Tortona l'8 maggio 1998 e cresce nelle giovanili della Junior Casale, con cui esordisce in Serie A2 nella stagione 2015-16. Inizialmente impiegato in uscita dalla panchina, è nella stagione 2017-18 che arriva la sua esplosione (oltre 10 punti, 3 assist e 2 rimbalzi di media); con i rossoblu piemontesi resta in totale cinque stagioni, trasferendosi poi a Ravenna per un biennio che lo vede, ancora, in doppia cifra di media con ottime percentuali dalla lunga distanza. Nel 2022-23 firma con l'ambiziosa Vanoli Cremona, che conduce alla “tripletta” (vittoria di Coppa Italia, Supercoppa e promozione in Serie A); l'impatto con la massima serie è estremamente positivo: con 12 punti, 3 assist e altrettanti rimbalzi di media, Denegri è tra i protagonisti della salvezza della squadra lombarda, risultandone a fine stagione il miglior marcatore .

Le ottime prestazioni valgono la candidatura a MVP italiano del campionato e la chiamata del Derthona, con il quale fa l' esordio nelle coppe europee (5 punti, 2 rimbalzi e 2 assist nella scorsa Basketball Champions League).

Il nuovo biancorosso può vantare anche esperienze in Azzurro: con la Nazionale giovanile ha disputato i Mondiali Under 19 e gli Europei Under 20.



"Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura a Rimini", sono le prime parole di Denegri da giocatore della Dole. "La società è seria e ambiziosa, e anche da fuori ho percepito tutto l'entusiasmo della piazza, con un palazzetto sempre pieno. C'è grande voglia di fare bene, e le ambizioni del club coincidono con le mie: voglio mettermi in gioco, assumermi delle responsabilità ed essere un giocatore importante in una squadra che punta ad essere protagonista. Sono molto carico e non vedo l'ora di iniziare la stagione e incontrare tutti i tifosi al Flaminio!".