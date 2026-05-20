Basket A2, Dole-Gesteco: tutte le info sui biglietti di gara3

Si gioca al Flaminio martedì 26 maggio (20:45) Per gli abbonati, prelazione e sconto sul prezzo da mercoledì 20 a sabato 23

Sono già in vendita i biglietti per Gara 3 dei quarti di finale playoff tra la Dole Rimini e la UEB Gesteco Cividale.

Si gioca al Flaminio, martedì 26 maggio alle ore 20:45.

Di seguito tutte le info utili:

I biglietti:

ATTENZIONE: non saranno validi gli abbonamenti. Tutti gli spettatori dovranno acquistare il biglietto della partita. È fortemente consigliato munirsi in anticipo del biglietto: l’acquisto al botteghino il giorno della partita potrà comportare lunghe attese a causa del nuovo Protocollo sugli eventi sportivi che introduce il biglietto nominale per ogni ordine di posto.

Per l'acquisto del biglietto, anche in prelazione, è necessario presentare tutti i dati anagrafici dell'acquirente, oltre all'eventuale abbonamento della regular season.

La prelazione

I tifosi che hanno sottoscritto l'abbonamento per la stagione sportiva 2025/26 potranno godere di una fase di prelazione sul proprio posto e di uno sconto sul prezzo del biglietto, da mercoledì 20 maggio fino a sabato 23 maggio compreso; a partire da domenica 24 maggio, i posti verranno sbloccati e l'abbonato perderà il diritto allo sconto.

La vendita libera

La vendita dei biglietti non occupati da abbonamento sarà attiva da mercoledì 20 maggio. A partire da domenica 24 maggio, eventuali posti coperti da prelazione e non confermati verranno rimessi in vendita.

Gli omaggi

I tifosi che hanno partecipato alla trasferta di Pesaro per la decisiva gara 5 hanno diritto ad un biglietto omaggio per gara 3 di semifinale nei settori non numerati. Per ritirare il biglietto omaggio, è necessario recarsi in sedepresentando il biglietto di gara 5.

Cambio posto

Gli abbonati nei settori numerati possono modificare il proprio posto entro sabato 23 maggio, scegliendo tra quelli liberi all’interno dello stesso settore, mantenendo sia la prelazione sia lo sconto. Attualmente, i posti disponibili risultano limitati. L'operazione si può effettuare solo in sede.

A partire da domenica 24 maggio, i posti non confermati verranno rimessi in vendita: da quel momento sarà possibile acquistare qualsiasi posto disponibile, ma senza più diritto allo sconto riservato agli abbonati.

Il cambio posto in un settore diverso da quello dell’abbonamento comporta la perdita del diritto di prelazione e del relativo sconto.

Cambio nominativo:

È possibile modificare i nominativi dei biglietti acquistati sul sito Vivaticket fino a lunedì 25 maggio.

Abbonamenti family:

Per motivazioni tecniche, i possessori dell'abbonamento Family possono rinnovare il loro biglietto in prelazione solo in sede.

I prezzi

Non numerati: abbonato 14€ (ridotto 10€) - non abbonato 18€ (ridotto 12€)

Poltroncine rosse: abbonato 20€ (ridotto 10€) - non abbonato 30€ (ridotto 15€)

Poltroncine bianche: abbonato 30€ (ridotto 20€) - non abbonato 40€ (ridotto 25€)

Parterre: abbonato 50€ - non abbonato 60€

Prima fila: abbonato 60€ - non abbonato 80€

Dove acquistare

Sede Rbr – Via Flaminia 28: da lunedì a venerdì 9:00-16:00, sabato 9:00-12:30

Nelle ricevitorie autorizzate (Tabaccheria Pruccoli, Millenium Bar Tabaccheria, Tabaccheria T’Immagini)

Online su Vivaticket

È possibile acquistare online il biglietto per la prelazione abbonati, inserendo nel relativo campo il codice TLITE riportato sul retro della tessera.