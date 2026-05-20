Basket A2, Dole: giovedì gara1 di semifinale a Cividale (20,45)

Gara2 è in programma sabato 23 alle 16:00. Al Flaminio gara 3 (martedì 26 alle 20:45) e e l'eventuale gara 4 (giovedì 28 alle 20:45)

Nemmeno il tempo di rifiatare che per la Dole Rimini cominciano le semifinali. I biancorossi, eliminata la VL Pesaro in una delle serie playoff più belle e combattute delle ultime stagioni, si troverà di fronte la UEB Gesteco Cividale: in palio l'accesso all'ultimo atto dei playoff di Serie A2 Old Wild West.

Anche le semifinali si giocano al meglio delle cinque partite. La serie comincerà con i due match del PalaGesteco: gara 1 sarà già domani, giovedì 21 maggio, alle 20:45, mentre gara 2 è in programma sabato 23 alle 16:00. Al Palasport Flaminio gara 3 (martedì 26 alle 20:45) e l'eventuale gara 4 (giovedì 28 alle 20:45) poi, se si andrà a gara 5, le squadre torneranno in Friuli domenica 31 alle 17:45.

Passa il turno la squadra che vince tre partite, incontrando poi in finale la vincente dell'altra semifinale tra la Flats Service Fortitudo Bologna e la Tezenis Verona.

La UEB Gesteco Cividale ha concluso la regular season al quinto posto (23 vittorie e 13 sconfitte) e, nei quarti di finale, ha superato 3-1 la RSR Sebastiani Rieti, con tre vittorie consecutive dopo la sconfitta casalinga di gara 1. La doppia sfida di campionato tra Rimini e i gialloblu friulani ha visto trionfare il fattore campo: la Dole vinse infatti 74-67 al Flaminio, mentre finì 89-76 per Cividale al PalaGesteco.

Così coach Sergio Luise nel prepartita di Gara 1: "Non ci sarà tempo per fare un allenamento ma come staff siamo sempre un po’ più avanti rispetto alle partite che giochiamo. Una volta che Cividale ha battuto Rieti in gara-4 ci siamo concentrati esclusivamente su di lei, per cui non siamo impreparati. Cercheremo di concentrarci più sulle nostre cose, senza stravolgere tanto. Ci siamo incontrati più volte in questa stagione, non sarà facile ma come in ogni gara-1 anche questa sarà quella meno tattica ma giocata più sulle emozioni e sulle sensazioni. Sarà nostro compito, come staff, scegliere e dare minutaggio ai giocatori in base a quello che ci dice la partita, sapendo di poter contare su una rotazione a 11".