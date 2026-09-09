Basket A2, Dole: il derby con la Fortitudo posticipato alle 20,45
E' in calendario per l'11 ottobre. Originariamente previsto alle ore 18, verrà trasmesso in diretta e in chiaro su RaiSport HD e in streaming su RaiPlay
A cura di Stefano Ferri
09 settembre 2026 15:24
Dole Basket Rimini informa che, come da comunicazione della Lega Nazionale Pallacanestro, la partita con la Flats Service Fortitudo Bologna - terza giornata del campionato di serie A2 - originariamente prevista al PalaDozza alle 18:00 di domenica 11 ottobre, si giocherà nella stessa data alle ore 20:45, con trasmissione in diretta e in chiaro su RaiSport HD e in streaming su RaiPlay.