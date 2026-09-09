Basket A2, Dole: il derby con la Fortitudo posticipato alle 20,45

E' in calendario per l'11 ottobre. Originariamente previsto alle ore 18, verrà trasmesso in diretta e in chiaro su RaiSport HD e in streaming su RaiPlay

A cura di Stefano Ferri 09 settembre 2026 15:24

Coach Sandro D'Agnello

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