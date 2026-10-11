Basket A2, Dole: il derby è della Flats Service Fortitudo

Non basta prova di grande intensità dei ragazzi di coach Dell’Agnello . Per Stephens 14 punti e 8 rimbalzi



Nel derby del PalaDozza tra Dole Rimini e Flats Service Fortitudo Bologna ad avere la meglio sono gli emiliani padroni di casa, che ottengono la terza vittoria consecutiva in campionato prevalendo per 78-66.

Un passivo finale di 12 punti che non rende giustizia a una prova di grande intensità dei ragazzi di coach Dell’Agnello ai quali, alla sirena finale, risultano non sufficienti i 14 punti e 8 rimbalzi di Stephens e i 10, con 5/5 da due, di Udom.

Dall’altra parte sono quattro i giocatori in doppia cifra: comanda Sorokas con 18 punti e sei rimbalzi, poi Guariglia con 15 (7/11 dal campo), Sarto con 12 (4/6 da tre) e, a chiudere il gruppo, Morris con 10.

Coach Cavina, privo del lungodegente Stazzonelli e di un Mazzola debilitato da virus intestinale, stravolge il quintetto rispetto alle prime due giornate, schierando Fantinelli e Sarto tra gli esterni, Anumba come ala piccola e la coppia Sorokas-Moretti nei lunghi. Dell’Agnello risponde con lo starting five delle garanzie: Denegri-Marini-Demps-Udom-Stephens. È proprio il nativo di Los Angeles a sovrastare il giovane ex Cento e a segnare i primi due punti per la Dole in un inizio di gara equilibrato nel quale, a prendersi la scena per Bologna assieme a Sorokas e l’ex di turno Anumba, è Sarto, autore di due triple nei primi 4’. Rimini resta a contatto grazie ad altri tre canestri di Stephens, già a quota 8 a metà quarto, e il sottomano di Marini (10-10 al 6’), ma con un parziale immediato di 7-0 firmato dal trio Fantinelli-Zanelli-Guariglia la Flats Service scappa sul +7; un divario che, in realtà, tocca anche la doppia cifra nei minuti successivi, fino ad arrivare al 28-16 del mini-intervallo.



Nel secondo periodo le percentuali dei locali non sembrano inizialmente diminuire, ma i biancorossi sono bravi a forzare gli emiliani a diverse palle perse, acquistando maggior fiducia anche nella metacampo offensiva e tornano così a far sentire il proprio fiato sul collo della “Effe” con un parziale di 3-11 della ditta Udom-Bartoli-Demps-Stephens (31-27 al 15’). Il PalaDozza si infiamma, però con esso anche la Dole che aggancia i padroni di casa sul 32-32 grazie alle ultime perle di Marini, da oltre l’arco, e Stephens. Dopo il timeout chiamato da coach Cavina, Rbr trova addirittura la leadership dell’incontro con un 3/4 dalla lunetta di Leardini e Denegri, chiudendo un secondo quarto più che ottimo andando negli spogliatoi sul 32-35.



Al rientro in campo la Dole ricomincia come aveva chiuso la frazione di gioco precedente, realizzando i primi quattro punti del tempo e limitando l’attacco avversario con delle buone chiusure difensive. Cinque punti consecutivi di Guariglia, però, sbloccano la Flats Service, ora a –2 (37-39 al 24’). Udom dal midrange ridà ossigeno alla Rinascita, poi qualche momento di nervosismo sul parquet riaccende il pubblico bolognese, il quale spinge la squadra al nuovo vantaggio (43-41 al 26’). Nel gruppo fortitudino si scatena Sorokas che ne insacca otto di fila; Rimini rimane a galla con l’and-one di Demps e cinque punti di Simioni, tornando davanti con la tripla di capitan Tomassini; Zanelli pesca un coniglio dal cilindro pareggiando a quota 54, ma l’ultima parola è di Bartoli, che allo scadere segna il 54-56 di fine periodo.



Ad aprire le marcature dell’ultimo quarto da oltre l’arco sono Sarto e Radonjic, mentre per la Dole solo Lenci trova la via del canestro (62-58 al 33’). Tomassini colpisce ancora da lontano, ma così fanno anche Sarto e Radonjic, che si confermano una minaccia continua dalla lunga distanza e permettono alla F di allungare a +8 (70-62 al 37’). I liberi di Denegri non bastano: Morris appoggia due volte al tabellone, Radonjic non sbaglia più nulla ed è la Flats Service a trionfare 78-66.

IL TABELLINO

Flats Service Fortitudo Bologna – Dole Rimini 78-66

FLATS SERVICE: Morris 10, Sarto 12, Anumba 3, Zanelli 7, Guariglia 15, Sorokas 18, Moretti 2, Galassi, Fantinelli 2, Radonjic 9, Campomori N.E, Korlatovic N.E. All.: Cavina

DOLE: Leardini 3, Tomassini 6, Lenci 2, Denegri 6, Marini 7, Udom 10, Stephens 14, Simioni 5, De Gregori N.E, Bartoli 4, Della Chiesa N.E, Demps 9. All.: Dell’Agnello

PARZIALI: 28-16; 32-35; 54-56



