Basket A2, Dole: il modenese Michael Magagnoli nello staff

Sarà il secondo assistente di coach Sandro Dell’Agnello. Vanta oltre vent’anni di esperienza nella pallacanestro italiana, sia maschile che femminile





Un nuovo innesto arricchisce il coaching staff di Rbr: Dole Basket Rimini ha il piacere di comunicare che Michael Magagnoli sarà il secondo assistente di coach Sandro Dell’Agnello.

Modenese, classe 1987, vanta oltre vent’anni di esperienza nella pallacanestro italiana, sia maschile che femminile. Muove i primi passi nei settori giovanili della Polisportiva Panaro e dell’Acetum Cavezzo, dove è anche assistente delle prime squadre maschile e femminile.

Nel 2012 si trasferisce in Veneto, ricoprendo il ruolo di capo allenatore prima a Marano Vicentino, in Promozione, e poi a Vicenza, in serie B. Negli anni successivi intraprende diverse esperienze in tutta Italia: è responsabile del settore giovanile a Adrano, poi allena in serie C e nelle giovanili a Fossano, Empoli (dove è anche primo assistente in serie B) e Chieti. Dal 2021 è a Broni, in A1 femminile, dove parte da primo assistente per poi essere promosso a capo allenatore nel marzo 2022: guida la formazione pavese anche nelle tre stagioni successive di serie A2, prima dell’esperienza maturata nell’ultima annata sulla panchina di Scicli, in serie C maschile.



“Sono orgoglioso ed entusiasta di entrare a far parte di una realtà come Rimini”, le prime parole di coach Magagnoli. “Desidero ringraziare Renato Nicolai, Sandro Dell’Agnello e tutta la società per la fiducia. Arrivo a Rimini carico di motivazione e pronto a mettermi a completa disposizione dello staff: per me sarà una grandissima opportunità per continuare ad imparare, con l’obiettivo di dare il mio contributo in ogni allenamento. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare e di conoscere la città”.



