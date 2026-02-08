Basket A2, Dole ko al Flaminio contro Avellino (96-101)

Match combattuto fino all'ultimo secondo ma determinato da un secondo quarto negativo (18-34) per i riminesi

Seconda sconfitta casalinga consecutiva per la Dole Rimini, che cede alla Unicusano Avellino al termine di un match combattuto fino all'ultimo secondo ma determinato da un secondo quarto negativo (18-34) per i riminesi; i padroni di casa mostrano buoni segnali nella seconda metà del terzo parziale, recuperando anche 14 punti di svantaggio, ma le energie non bastano a controllare la rimonta. A nulla servono le prestazioni importanti di Denegri (25) e Marini (23); in doppia cifra anche Tomassini (12) e Camara (10). Per gli ospiti, decisivi Dell’Agnello (20) e Lewis (19), con Mussini a quota 17 e Zerini (12) un fattore prima del quinto fallo.

La Dole ripropone il quintetto vincente di Ruvo, con Denegri e Robinson nelle guardie, Leardini e Alipiev nelle ali e Camara al centro; Mussini, Chandler e Lewis sugli esterni con Dell’Agnello e Zerini nei lunghi per Avellino. Gli attacchi sono protagonisti nei primi minuti, con entrambe le squadre in doppia cifra a metà quarto (13-10). Rimini fa centro dal perimetro, con Alipiev e Denegri a segno, e coach Di Carlo ferma il gioco al 7’ (19-12). Gli irpini cavalcano la coppia Zerini-Dell’Agnello (7 a testa) per restare a contatto, mentre la Dole può contare un un Denegri già in doppia cifra: i primi 10’ si chiudono con i padroni di casa avanti, 27-24.

L’intervallo breve non cambia i ritmi: Rimini colpisce con un’altra tripla (Simioni), Avellino risponde sfruttando la sua fisicità per restare a -2 (30-28) e allora il timeout è biancorosso al 12’. Gli ospiti continuano a spingere trovando anche il sorpasso, mentre i biancorossi, che faticano a realizzare dal campo, muovono il punteggio con tre liberi di Camara: il canestro di Fresno, però, convince coach Dell’Agnello a spendere la seconda sospensione al 16’ (33-39). Rimini cerca di rimanere in scia dalla linea della carità, ma gli errori al tiro sono troppi e l’Unicusano ne approfitta per raggiungere la doppia cifra di vantaggio (37-48), chiamando poi minuto al 19’ (39-48). Marini sblocca dal campo la Dole, ma le percentuali di Avellino restano estremamente positive: lo dimostra il buzzer beater di Mussini, che riporta le squadre negli spogliatoi con il risultato di 45-58.

Il terzo quarto comincia com’era finito il secondo: tripla di Mussini e canestro di Lewis per il +18 Avellino, e Rimini che cerca di accorciare affidandosi ai tiri liberi. La tripla di Denegri e un paio di ottime difese riaccendono il Flaminio al 25’, è timeout per una Unicusano pur ancora in doppia cifra di vantaggio (52-63). Simioni segna un’altra tripla, poi Zerini esce dalla partita per falli: ora il match è apertissimo, con Rbr che torna anche a -4 e la partita che si spezza, con entrambe le squadre a trovare punti dalla linea della carità. Un 5-0 avellinese firmato da due acrobazie di Mussini, però, è pesantissimo: arriva subito il timeout per la Dole al 30’ (63-72). Gli ultimi punti biancorossi del quarto sono opera di Tomassini e Simioni: 67-74 al termine della terza frazione.

Rimini tenta di accorciare ma gli ospiti sono ancora presenti, mantenendo il vantaggio fondamentalmente inalterato nei primi minuti del quarto prima di mettere la freccia e tornare in doppia cifra di vantaggio (73-87). La Dole non molla, cercando di ricucire lo svantaggio con una difesa aggressiva e i canestri di Marini, Tomassini e Denegri; con entrambe le squadre in bonus Avellino è cinica e resta avanti, ma una tripla di Denegri riporta Rimini a un solo possesso di distanza (91-93) al 38’: timeout per gli irpini. Ancora una volta, sono fondamentali i liberi: 1/2 di Camara e 2/2 di Lewis, e minuto biancorosso al 39’ (92-95). Il canestro di Dell’Agnello scrive la parola fine sul match, e gli ultimi 45” servono solo a definire il risultato, con l’Unicusano corsara al Flaminio per 96-101.

IL TABELLINO

Dole Basket Rimini - Unicusano Avellino Basket 96-101

DOLE: Leardini 1, Saccoccia 2, Tomassini 12, Ruggeri, Denegri 25, Sankare, Marini 23, Pollone, Robinson 5, Simioni 9, Camara 10, Alipiev 9. All.: Dell’Agnello.

UNICUSANO: Zerini 12, Lewis 19, Jurkatamm 7, Chandler 8, Mussini 17, Donati, Pini, Cicchetti 8, Dell’Agnello 20, Fresno 10. All.: Di Carlo.

PARZIALI: 27-24, 45-58, 67-74