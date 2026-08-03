Basket A2, Dole: la Supercoppa al Pala De Andrè di Ravenna

Venerdì 18 settembre le semifinali di serie A2 (Dole Rimini - Victoria Libertas Pesaro e UEB Gesteco Cividale - Flats Service Fortitudo Bologna)

Cambio di sede per la Supercoppa LNP 2026 Old Wild West: sarà infatti il Pala De Andrè di Ravenna ad ospitare il trofeo che, come da tradizione, segna l'avvio ufficiale della stagione sportiva.

Restano confermate le date: venerdì 18 settembre le semifinali di serie A2 (Dole Rimini - Victoria Libertas Pesaro e UEB Gesteco Cividale - Flats Service Fortitudo Bologna), sabato 19 le semifinali di serie B Nazionale, domenica 20 le due finali.

Ordine e orari delle partite saranno definiti successivamente.

Di seguito il comunicato integrale diffuso dalla Lega Nazionale Pallacanestro:

Lega Nazionale Pallacanestro comunica il cambiamento di sede per la disputa della Supercoppa LNP 2026 Old Wild West, evento inaugurale della stagione sportiva 2026/27.

La competizione, prevista inizialmente a Cento, verrà ospitata al Pala De Andrè di Ravenna; restano confermate le date, da venerdì 18 a domenica 20 settembre 2026. Si rinnova quindi la partnership tra Lega Nazionale Pallacanestro e Regione Emilia-Romagna, valida per le prossime tre stagioni sportive.

Francesco Maiorana, presidente Lega Nazionale Pallacanestro – “Ringrazio la città di Cento ed il Sindaco Accorsi per la disponibilità dimostrata nel proporsi ad ospitare il primo evento della stagione 2026/27 di LNP. Purtroppo, a causa delle decisioni assunte dalla Questura di Ferrara, che ha così imposto delle severe prescrizioni per ragioni di ordine pubblico, abbiamo dovuto rideterminare la sede della manifestazione. Ci tengo ad evidenziare come le ragioni di questo agire siano del tutto estranee alla Amministrazione della città centese e sono sicuro che Cento, con la sua comunità appassionata di basket, potrà in futuro essere luogo prescelto per ospitare altre competizioni LNP. Con l’occasione annuncio ufficialmente che, per il secondo anno di fila, sarà Ravenna, la città che ospiterà la manifestazione di Supercoppa LNP. A nome di LNP ringrazio per la collaborazione il Prefetto, il Sindaco e la Città ravennate per la disponibilità ed il supporto offerti”.

Roberta Frisoni, assessora Sport Regione Emilia-Romagna – “Ospitare la Supercoppa in Emilia-Romagna è come sempre per noi un motivo di grande orgoglio e frutto di una relazione consolidata con Lega Nazionale Pallacanestro. Desidero ringraziare innanzitutto il Comune di Cento per la disponibilità da subito manifestata verso questo evento, che purtroppo per motivi di ordine pubblico deve trovare un'altra collocazione. E ringrazio quindi Ravenna – che ha già ospitato l'evento lo scorso anno – per essersi attivata subito per trovare le condizioni per tenere l'evento nella nostra regione. Da questa vicenda emerge la solidità del rapporto tra la Lega e tutte le istituzioni coinvolte e la capacità di fare squadra per valorizzare il nostro territorio attraverso lo sport”.

Edoardo Accorsi, sindaco di Cento – “Nei giorni scorsi la Questura di Ferrara ci ha comunicato il proprio parere negativo in merito allo svolgimento della Supercoppa LNP di Serie A2 e Serie B Nazionale a Cento. Nonostante un incontro ufficiale in sede di CPOSP in Prefettura e diverse interlocuzioni, a fronte di diverse disponibilità dimostrate da Lega Nazionale Pallacanestro e Comune di Cento, la decisione della Questura è stata inamovibile. In questa città siamo abituati a rispettare il lavoro e le competenze delle istituzioni anche quando non condividiamo determinate scelte. Pertanto, prendiamo atto di questa scelta, pur non condividendola. Cento ha già ampiamente dimostrato di saper gestire grandi eventi, sportivi e non solo e continueremo a lavorare in questa direzione. Certo, allargando lo sguardo rimane il dispiacere e l’amarezza di vedere mesi di lavoro di pianificazione e investimenti per la propria città sfumare così. Ringrazio la Lega Nazionale Pallacanestro, il suo Presidente Maiorana, insieme alla Regione Emilia-Romagna, in particolare l’assessora Frisoni, per la fiducia dimostrata alla nostra città e per la collaborazione, che non è mai mancata anche in questi ultimi giorni”.

La Supercoppa LNP 2026 vedrà 8 squadre al via in Serie A2 e Serie B Nazionale, pronte a sfidarsi per il primo trofeo stagionale in entrambe le categorie.

Di seguito gli accoppiamenti.

SUPERCOPPA SERIE A2 OLD WILD WEST 2026

Semifinali – Venerdì 18 settembre

Dole Basket Rimini-Victoria Libertas Pesaro

UEB Gesteco Cividale-Flats Service Fortitudo Bologna

Finale – Domenica 20 settembre

SUPERCOPPA SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST 2026

Semifinali – Sabato 19 settembre

Verodol CBD Pielle Livorno-Logiman Orzinuovi

FABO Herons Montecatini-Virtus GVM Roma 1960

Finale – Domenica 20 settembre

NOTA – Ordine delle gare e orari, sia per la A2 che per la B Nazionale, saranno definiti successivamente.

