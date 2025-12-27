Basket A2, Dole: Mark Ogden infortunato, stop di due mesi

Il lungo si è procurato una frattura al secondo metatarso del piede sinistro. Contro Pistoia Rimini giocherà dunque senza la sua coppia di stranieri.

Dole Basket Rimini comunica che l'atleta Mark Ogden il giorno dopo la partita giocata a Forlì ha avvertito un dolore al piede. I successivi esami strumentali hanno evidenziato una frattura al secondo metatarso del piede sinistro, gli esami verranno ripetuti tra tre settimane e i tempi di recupero sono stimati in circa 2 mesi. Dal primo giorno a Rimini, Mark si è fatto apprezzare per le sue qualità umane e tecniche nonchè per il suo comportamento estremamente professionale.

Contro Pistoia, ultima partita del girone di andata e ultima gara del 2025, Rimini giocherà dunque senza la sua coppia di stranieri. Una vittoria sui toscani garantirebbe matematicamente la partecipazione alla Final Four di Coppa Italia. Ma anche in caso di sconfitta, ci sono varie combinazioni di risultati che darebbe comunque l'accesso a DDole ItaliaBasket Rimini.

Questa la riflessione da parte del club: “Sappiamo bene che gli infortuni fanno parte del gioco, pensavamo di aver già avuto la nostra dose di sfortuna, purtroppo però ci troviamo a scendere in campo con un'altra assenza, ma con la voglia di continuare a combattere per i nostri tifosi e proprio domenica ci aspetta una partita speciale che potrebbe portarci per il secondo anno consecutivo l'accesso alle Final Four di Coppa Italia. Domenica servirà l'impresa e siamo sicuri che il Flaminio darà (come sempre) il suo contributo fondamentale”.

Il club potrebbe cercare un sostituto a gettone per Ogden. I nomi in ballo sono due, riportano i boatos di mercato: Ife Joshua Ajayi e Ivan Alipiev. Ajayi lo scorso anno ottimo a Torino, quest'anno in forza alla Pallacanestro Cantù, con cui viaggia a 7,7 punti e 3,8 rimbalzi a partita.

Il lungo Ivan Alipiev sta disputando un ottimo torneo in canotta Mestre: 14 punti e 5.8 rimbalzi a partita. Alipiev ha preso momentaneamente il posto di Stewart Jr. Ha il contratto garantito fino a fine stagione con Mestre, ma al rientro di Stewart jr saranno tre gli stranieri di Mestre. Alipiev più simile a Ogden per caratteristiche tecniche, mentre Ajayi è più verticale e atletico. Vedremo



