Basket A2, Dole mette ko Pesaro in gara1 playoff (89-99)

Sotto anche di 16 lunghezze (27-11), prima recupera tutto il gap e poi ribalta il risultato giocando un secondo tempo di grande spessore

Colpaccio Dole. Sontuoso e da far sognare. Gli uomini di coach Dell’Agnello fanno loro gara1 della serie playoff contro la Vuelle Pesaro (89-99) e ribaltano subito il fattore campo nei quarti al meglio delle cinque gare. Tra 48 ore si torna in campo per gara2 questa volta alla Vitrifrigo Arena, ma intanto Rbr spiega a chiare lettere sul “neutro” di Jesi il ruolo che vuole recitare all’interno del derby dell’Adriatico. Dopo un avvio complicato, finita sotto anche di 16 lunghezze (27-11), la Dole prima recupera tutto il gap poi con grande compattezza ribalta il risultato giocando un secondo tempo di grande spessore.

Per i biancorossi super prestazione a rimbalzo (sfida vinta 40-28) ma anche grande carattere ed equilibrio. Nella disputa mvp assoluto l’ex di turno Giovanni Tomassini, il capitano segna 26 punti con 6/11 da tre. Molto buona anche la prova di Sankare che chiude in doppia doppia con 12 punti più 14 rimbalzi. Ma coach Dell’Agnello trova qualcosa con 6 uomini in doppia cifra. Per la Vuelle non bastano i 32 punti di capitan Bucarelli, l’ultimo dei suoi a mollare.

La Vuelle inizia la serie con Bucarelli, Tambone, Maretto, Virginio e Miniotas. Coach Dell’Agnello risponde con il cinque standard, Denegri, Marini, Leardini, Alipiev e Camara. Nelle prime azioni è la Dole a portarsi avanti 0-6 con due canestri di Camara e uno di Denegri. Ma Pesaro trova ben presto le contromisure: parziale gigantesco di 16-0 e i pesaresi si portano sul +10 (16-6). Nella cavalcata punti pesanti da Bucarelli, Miniotas, ma anche Tambone, Johnson e De Laurentiis. I romagnoli sono così costretti a inseguire: Sankare prova in due occasioni a ricucire 19-10 e 22-11. Al 10’ (24-11) riminesi male assettati al tiro: 4/12 da due e 0/9 da tre.

Nell’avvio di seconda frazione la squadra di coach Leka trova subito il momentaneo massimo vantaggio, 27-11 del +16 con l’autografo di Bertini. Minuto dopo minuto una Dole in sofferenza vuole però provare a reagire e a morsicchiare come il topolino: dopo i canestri di Denegri per restare in striscia, al 15’ i biancorossi si sbloccano finalmente da tre con il canestro di Leardini del -10 (34-24). A ruota Rimini riesce ad aggiustare la mira, soprattutto grazie alla precisione chirurgica di capitan Tomassini: suoi i canestri del -9 per il 36-27 e 39-30. Bucarelli segna un 2+1 chiave del 39-27, ma i riminesi rientrano un po’ alla volta: -8 Alipiev (41-33) poi il primo tempo che si chiude sul -6 (47-41) con il 2+1 di Alipiev.

Nella ripresa la Dole vuole ufficialmente rientrare nella disputa. E ci riesce con grande abnegazione. La squadra di coach Dell’Agnello dopo il nuovo -6 di Alipiev (51-45), trova tanto dalla bandiera Tomassini: prima la tripla del -3 (51-48) poi quella del pareggio 51-51 a 7’12. L’inerzia di gara1 è profondamente cambiata: ora Rbr fa canestro con assoluta regolarità mentre la Vuelle fatica a fare anche le cose più semplici. I romagnoli passano sopra 53-54 con il 2+1 di Denegri, a seguire i biancorossi scappano: Tomassini scrive il 56-61 del +5. Il parziale (14-0) è sontuoso: con Denegri, Simioni e Sankare gli ospiti volano sul +14 (56-70). Al 30’ il tabellone indica 60-72, con Rimini che in 10’ segna qualcosa come 31 punti rispetto ai 13 dei pesaresi.

Si entra negli ultimi 10’ con un parziale di 8-0 della Vuelle: Bucarelli più due triple di Tambone per il -4 (68-72). Ma la Dole continua a giocare a testa alta: Tomassini infila da tre il suo 21° punto per il 68-77. Nelle due azioni successive Pesaro capitalizza due canestri dalla lunga: Bertini dall’angolo e Tambone per il -3 (74-77) con tanti minuti ancora da giocare. Gara1 si fa così entusiasmante: Sankare su assist al bacio di Simioni trova il 74-79. Marini dai liberi ancora per il +7 (74-81).

La Dole continua a essere ispirata, tanti rimbalzi offensivi e tante opportunità: Sankare va per il 76-83, poi Marini ancora da tre trova dall’angolo il nuovo +10 (76-86). Si entra negli ultimi 2’ con Rimini sul +11 (76-87) e Pesaro prova con la forza della disperazione a rientrare 79-87 e 81-89, ma ancora Tomassini segna l’81-92 per il suo 26° punto. Rimini deve amministrate il vantaggio accumulato: 86-97 con il tap-in di Camara. Bucarelli per l’89-97 segna il 32° punto. Per Camara e compagni resta solo da definire il finale: i riminesi portano via gara1 89-99. Lunedì (11 maggio), alle 20,45, si torna in campo per gara2.

Info biglietti

Si ricorda che in vista di gara2 a Pesaro i biglietti si potranno acquistare fino alle 19 di domenica (10 maggio). A disposizione ci sono in totale 500 biglietti per la tifoseria ospite. I biglietti saranno acquistabili solamente nelle tabaccherie e ricevitorie accreditate (Pruccoli, Millenium Bar e T’immagini). Come da disposizioni delle autorità competenti, è obbligatoria la trasferta il pullman.

IL TABELLINO

Victoria Libertas Pesaro-Dole Rimini 89-99

VL PESARO: Trucchetti 2, Johnson 11, Bertini 7, Maretto 6, De Laurentiis 3, Tambone 17, Virginio, Bucarelli 32, Miniotas 9, Fainke, Aromando 2. All.: Leka.

DOLE: Leardini 7, Porter 2, Saccoccia 1, Tomassini 26, Denegri 14, Sankarè 12, Marini 12, Pollone, Georgescu, Simioni 4, Camara 11, Alipiev 10. All.: Dell’Agnello.

PARZIALI: 24-11, 47-41, 60-72)